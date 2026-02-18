Los nuevos pasos con los que Enagás avanza en la red de hidrógeno de Asturias pese a las dudas de la industria

Enagás no levanta el pie del acelerador en el desarrollo de la red troncal de hidrógeno en España, que tendrá uno de sus vértices en Asturias. De hecho, el operador gasista acaba de iniciar los trabajos de ingeniería de detalle –tras concluir los básicos– de los dos tramos de hidroductos de casi 200 kilómetros de longitud que atravesarán la región: León-Llanera y Llanera-Reoncín (Cantabria). El desarrollo de este último, incluso cuenta con fondos europeos del mecanismo "Conectar Europa" (CEF), que ya ha destinado 40,2 millones a la red troncal.

La semana pasada, la primera consumidora y productora de hidrógeno de España (Repsol) y la principal empresa gasista (Naturgy) mostraron sus dudas sobre el desarrollo del hidrógeno renovable en el corto plazo, al considerar que no tenía visos de ser una tecnología competitiva en los próximos años. Sin embargo, el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, reafirmó ayer la apuesta de la compañía por el hidrógeno verde, que concentra casi el 80% de sus inversiones a 2030.

"En 2030 es razonable pensar que Europa no estará consumiendo 20 millones de toneladas que se anunciaron en marzo de 2022, pero estaremos en un proceso que permitirá alcanzar ese objetivo en los años inmediatamente siguientes", aseguró Arturo Gonzalo Aizpiri, en la rueda de prensa de presentación de los resultados anuales de la empresa.

El directivo defendió que el hidrógeno renovable despega "a una velocidad sin precedentes" en todo el mundo y añadió que quien dice lo contrario "en realidad lo que quiere es que el hidrógeno no ocurra". Según las cifras que maneja la compañía, entre 2024 y 2025 se aprobaron en Europa inversiones por aproximadamente 2,5 gigavatios (GW), de los cuales solo 145 MW correspondieron a España, país que aspira a liderar esta nueva industria. Este año 2026, la compañía espera que se alcancen los 7 GW en todo Europa, de los cuales 780 MW serán en España.

En todo caso, Enagás no tiene un papel de productor ni consumidor de hidrógeno, sino que su rol pasa por desarrollar la infraestructura, instalar las tuberías por las que se transportará ese gas en el futuro, por lo que su labor debe ser anterior a la creación del mercado, según defendió su consejero delegado. "Para que exista mercado, la infraestructura es un requisito previo, no posterior. Sin red troncal, el mercado no puede ocurrir", explicó sobre una red que tendrá uno de sus vértices en Asturias.

Vuelta a los beneficios

Enagás obtuvo un beneficio después de impuestos de 399 millones de euros en 2025, gracias a la venta de activos ―Soto La Marina y Sercomgas―, la revalorización por la adquisición del 51% que no poseía de la empresa de telecomunicaciones Axent y la revisión al alza de la cantidad que se le concedió en el laudo que le enfrentaba a Perú por el proyecto Gasoducto Sur Peruano. Deja así los números rojos del año anterior (299,3 millones de euros) marcados por el impacto negativo en las cuentas de la venta de Tallgrass.

La compañía quiso reconocer en la presentación de resultados "el desempeño" y "el papel crítico" que supuso para la seguridad energética el sistema gasista español durante todo el año pasado, "mostrando una gran resiliencia ante fenómenos meteorológicos extremos" y en situaciones excepcionales, como el gran apagón del 28 de abril. En este sentido, Aizpiri reveló que el modo de "operación reforzada" de Red Eléctrica supuso un incremento en el consumo de gas para la generación de electricidad del 33,4% en 2025.