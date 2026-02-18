Ordenadores para los alumnos y equipamientos para los profesores: Asturias lleva invertidos 33 millones de euros en la digitalización de los colegios desde la pandemia

El Principado ha destinado 33 millones de euros a la digitalización del sistema educativo desde 2020, según ha informado la consejera de Educación, Eva Ledo, durante la presentación, en Madrid, de un informe de la Asociación DigitalES.

Del total invertido, casi 25 millones se han destinado a la adquisición de equipamiento tecnológico desde el inicio de la pandemia. Entre el material comprado figuran pantallas interactivas, ordenadores portátiles con conexión a internet para préstamo al alumnado y equipos informáticos para el profesorado y los equipos directivos.

Además, el Principado ha invertido ocho millones de euros en la capacitación del profesorado, con más de 700 acciones formativas desarrolladas en este periodo. Según los datos facilitados, más de 10.000 docentes han obtenido certificaciones en distintos niveles de competencia digital.

Durante su intervención, Ledo ha subrayado que la digitalización "no se limita a adquirir tecnología", sino que implica también la formación del profesorado y el uso seguro y responsable de las herramientas digitales por parte del alumnado.

Impulso a las vocaciones STEM

En el mismo acto, la consejera ha defendido el impulso a las vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), señalando que fomentar estas áreas "es invertir en el futuro de Asturias". En la mesa redonda titulada "Educación y orientación: ¿Estamos fomentando o frenando las vocaciones STEM desde colegios?", Ledo repasó diversas iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico para acercar referentes científicos a las aulas desde edades tempranas. Entre ellas citó actividades desarrolladas con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con la participación de la bióloga molecular asturiana María Bersaco, así como colaboraciones con la Fundación Margarita Salas.

También mencionó la feria anual organizada por la Consejería de Ciencia y programas como Ideathon y Petit, promovidos por Valnalón, y Massteam, impulsado por la Federación Asturiana de Empresarios y el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación, orientados a transformar ideas en proyectos concretos.

Según explicó, estas iniciativas han permitido al alumnado desarrollar propuestas como mochilas adaptables al peso, contenedores inteligentes y prototipos de robótica, entre ellos un dispositivo capaz de detectar impulsos nerviosos. La consejera compartió la jornada con el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, quien defendió la necesidad de avanzar hacia una digitalización "responsable y equilibrada" en los centros educativos.