La planta de El Musel solicita su incorporación al sistema gasista como séptima regasificadora de España

Enagás y Reganosa, propietarios de la planta regasificadora de El Musel, denominada ahora Musel E-Hub, han solicitado formalmente que la instalación se incorpore al término de 2026 en el sistema gasista como una infraestructura de regasificación más, intención que ya fue adelantada por LA NUEVA ESPAÑA.

La planta de regasificación de El Musel opera actualmente en un régimen mixto. Una parte de su actividad es regulada, que es la asociada a lo que se llama el "boil off gas", el gas natural licuado (GNL) que, por razones termodinámicas, va pasando a fase gaseosa y que se tiene que aportar a la red. La otra parte de la actividad, la principal actualmente, es la no regulada. Aquí, Musel E-Hub actúa en el mercado como un operador logístico. El adjudicatario de la planta, que es Endesa, utiliza la capacidad de los tanques de El Musel para almacenar gas natural licuado importado y luego exportarlo cuando hay demanda.

"La planta ha venido operando con total normalidad desde que entró en marcha en 2023 y se han descargado 31 buques", destacó Arturo Gonzalo Aizpiri, consejero delegado de Enagás, que destacó que la capacidad de los tanques ha estado muy demandada y ha producido grandes primas al sistema gasista.

Pero en el actual contexto energético en España, en el que el gas ha ganado peso, "El Musel puede ser una infraestructura también muy atractiva para el sistema gasista por el interés que hay en contar con esa capacidad de almacenamiento en tanques. Por tanto, nosotros creemos que el destino natural de El Musel es pasar a integrarse en el sistema gasista y ser una infraestructura más, una séptima planta (regasificadora) que nos dé una gran flexibilidad y una gran seguridad de suministro", señaló el consejero delegado de Enagás. "Para ese fin hemos presentado la correspondiente solicitud para que, al término del 2026, es decir, al término de actual periodo regulatorio, se pueda incorporar El Musel al sistema regulado, como cualquier otra de las de las otras seis plantas que tenemos en España", añadió.

Noticias relacionadas

No obstante, Arturo Gonzalo añadió que El Musel también "aspira a ser una planta multimolécula" como el resto de las terminales terrestres de GNL, y que tenga un rol, por ejemplo, en relación al amoníaco renovable, al CO2 o al hidrógeno verde. "Hay otras oportunidades y creemos que El Musel tiene también un papel que jugar en ello", señaló el consejero delegado de Enagás. n