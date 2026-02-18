Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Principado celebra el acuerdo del ERE de Ence en Navia: "Bien está lo que bien acaba"

Barbón admite que "la negociación ha sido dura", pero que ha imperado "un clima de unidad"

Manifestación de los trabajadores de Ence en Navia, el pasado día 1. / Miki López

Oviedo

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, ha saludado este miércoles el acuerdo alcanzado anoche entre la dirección de Ence y la plantilla de la fábrica de Navia para que el expediente de regulación de empleo (ERE) no haya desembocado en despidos, sino en 44 prejubilaciones y salidas voluntarias y otras 40 recolocaciones en una nueva instalación de celulosa. Está previsto que este miércoles los trabajadores de la planta naviega sometan a votación el pacto en asamblea.

"Bien está lo que bien acaba", ha dicho el viceconsejero de Industria, quien ha destacado que "el acuerdo combina protección social, diálogo y apuesta industrial", por lo que ha confiado en su ratificación "para dar estabilidad y certidumbre a todos los implicados". “El acuerdo ordena el proceso con garantías sociales y, además, con visión de futuro”, ha afirmado.

Campo también ha valorado la creación de una futura planta de celulosa moldeada, que a su juicio supondrá "un salto cualitativo en términos de valor añadido", que permitirá recolocar a parte de la plantilla.

Sobre este acuerdo también se han pronunciado este miércoles en el pleno de la Junta General el presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha remarcado "una negociación dura" en la que la plantilla ha contado con la "colaboración" de la mayoría del parlamento asturiano, aunque no de todos, en referencia a Vox, que no participó de la declaración de apoyo a la plantilla de la junta de portavoces. El jefe del Ejecutivo asturiano ha considerado que "ese clima de unidad ha sido importante" a lo largo de la negociación.

El comité, satisfecho

Por su parte, el comité de empresa de la fábrica también ha expresado su "satisfacción" con el acuerdo, en especial en "la voluntariedad" de las 44 bajas mencionadas

El presidente del comité, Javier García Zardaín, ha señalado que, en lo que se refiere a las prejubilaciones, el pacto contempla "condiciones muy buenas, con uno de los planes de prejubilación más positivos del país", mientras que en el caso de las recolocaciones se establece el compromiso de que "si la nueva planta no está lista en junio de 2028 no habrá tales recolocaciones".

García Zardain ha asegurado que el acuerdo "no cae del cielo", sino que "es fruto de movilizaciones, huelgas y una presión mediática y social sin precedentes", y ha confiado en que el mismo garantice la paz social en la factoría durante años.

El representante sindical ha añadido que, además, se ha cerrado el convenio colectivo para los próximos dos años en el que se establece la revisión salarial en base al IPC.

TEMAS

