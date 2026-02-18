Renfe probó un tren en Asturias para ampliar la flota de cercanías... pero no cabía en las estaciones más pequeñas

Renfe probó un tren en Asturias con el objetivo de poder ampliar la flota de cercanías, pero lo descartó al comprobar que el convoy no cabía en algunos de los apeaderos situados entre Oviedo, Gijón y Avilés.

Las pruebas, según aseguran varias fuentes ferroviarias, tuvieron lugar hace dos años, en septiembre de 2023, en la red convencional de Asturias, la que comparte vía con la alta velocidad y las mercancías y que, en cercanías, comunica a las tres principales ciudades de la región. Se trata de un servicio que sufrió una severa crisis en las últimas semanas, con un reguero de cancelaciones y retrasos por varios motivos, desde las limitaciones de velocidad, a los problemas en la vía, pasando por la huelga ferroviaria.

En concreto, en el Principado hay tres líneas de ese tipo: C1 (Gijón–Puente de los Fierros), C2 (El Entrego–Oviedo) y C3 (San Juan de Nieva–Oviedo). En conjunto, operan un total de 17 trenes y son las más utilizadas por los usuarios en Asturias.

Los convoyes que prestan servicio en esos trayectos son del modelo Civia de la serie 463, con tres coches en su composición y capacidad para más de 200 viajeros (162 sentados).

Ese tipo de tren, el modelo Civia, cuenta con otras series además de la que opera en Asturias: 462 (dos coches), 464 (cuatro coches) y 465 (cinco coches). Estas dos últimas, al disponer de mayor capacidad, son trenes más largos que los del modelo que circula actualmente en la región.

Una de las demandas recurrentes de los ferroviarios es incrementar la flota en estos servicios, especialmente en hora punta, cuando la afluencia de viajeros es mayor.

Teniendo en cuenta esa petición, Renfe, que gestiona los convoyes, realizó en la semana del 25 de septiembre del 2023 pruebas en la línea de ancho convencional de Asturias con un tren Civia 464, con capacidad para 223 viajeros sentados. Los convoyes 464 y 465 prestan servicio de forma habitual en Madrid y Barcelona. El objetivo, según los ferroviarios, era estudiar la viabilidad de incorporar ese material a la parrilla asturiana.

El principal problema: el tamaño del tren

El principal inconveniente fue el tamaño del convoy, de unos 80 metros de longitud, excesivo para varios apeaderos situados entre las tres ciudades. “El tren no cabía”, resume un ferroviario.

Como el convoy superaba la longitud útil de algunos andenes —el de Veriña, en la línea entre Gijón y Oviedo, es uno de los ejemplos—, Renfe descartó su incorporación. Había puertas que quedaban fuera del andén, lo que podía suponer un problema de seguridad para los viajeros en el momento de bajar del convoy.

Otra de las opciones que se planteó, según las mismas fuentes, fue que estos trenes pudieran realizar servicios semidirectos, sin parar en todos los apeaderos y deteniéndose solo en las estaciones donde sí cabían. Esa alternativa no prosperó.

Renfe, consultada por este caso por LA NUEVA ESPAÑA, no aportó datos concretos sobre las pruebas y se limitó a recordar la flota disponible de la operadora.

Las pruebas fueron muy comentadas en ámbitos ferroviarios en los últimos días, sobre todo después de los problemas que se registraron en la línea convencional, donde se sigue considerando necesario incrementar la flota. Oficialmente, no está previsto ampliar el número de trenes para estos servicios. Sí hay en marcha, en cambio, una renovación del material del ancho métrico, el de la antigua Feve.