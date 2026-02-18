El repunte de la siniestralidad laboral en Asturias: 22 muertes en el trabajo en 2025, la cifra más alta en 8 años

Asturias registró el pasado año 12.242 accidentes de trabajo con baja, de los que 22 fueron mortales. Es la cifra de fallecimientos más alta desde 2018, cuando se contabilizaron en la región 26 muertos.

La Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) publicó ayer la estadística de accidentes laborales de 2025 a partir de los datos que recopila el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.

Durante el pasado año se registraron un total de 12.242 accidentes de trabajo con baja en Asturias. Es la segunda cifra más alta que se registra en la región desde 2011 (solo por debajo del pico de 13.561 accidentes de 2022). De los 12.242 accidentes con baja de 2025, 12.126 fueron leves y 94 graves. Mortales fueron un total 22 (20 de ellos en jornada de trabajo y dos "in itínere") , la cifra más alta desde 2018 y uno más que el año anterior, cuando se habían disparado las alarmas al acumularse los siniestros con fallecidos durante los últimos meses del año.

Mortales múltiples

Durante 2025 se registraron en Asturias tres siniestros laborales en los que se registraron varias víctimas mortales. Así, el 31 de marzo fallecieron cinco mineros leoneses en una explotación subterránea de Cerredo de la empresa Blue Solving cuando, presuntamente, extraían carbón de manera ilegal. Una explosión de grisú acabó con sus vidas. Otro accidente minero, registrado en noviembre, se saldó con dos trabajadores muertos en el yacimiento de Tyc Narcea en Vega de Rengos. Un derrumbe acabó con la vida de los dos mineros. El otro accidente con varios fallecidos se produjo en mayo en una explotación ganadera de Coaña. Tres trabajadores fallecieron tras el derrumbe de una cubierta en una nave en obras. n