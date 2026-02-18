Cuando San Esteban dejó de ser "de Pravia": historia de un nombre que el pueblo no acaba de quitarse

Celestino Novo, alcalde de Muros de Nalón (PSOE), todavía hoy, casi siete años después de la revisión toponímica del concejo, tiene que andar detrás de este y de aquel para que a San Esteban, pueblo costero del municipio, se le llame por su nombre correcto: San Esteban.

La localidad del Bajo Nalón, perteneciente a Muros de Nalón, cambió oficialmente su nombre el 2 de mayo de 2019. Pasó de denominarse San Esteban de Pravia a ser San Esteban, a secas.

La eliminación de esa coletilla, fruto de la revisión de la toponimia del Principado y aprobada posteriormente en un pleno del Ayuntamiento, fue bien recibida por los vecinos de un pueblo cuya población censada no llega a los 500 habitantes.

Para la mayoría, el apellido “de Pravia”, que tuvo durante dos siglos, carecía de sentido, puesto que San Esteban y Pravia, este último pueblo capital del concejo que lleva su nombre, no pertenecen al mismo municipio.

Que la localidad llevase ese añadido fue causa de continuas confusiones durante años. Era habitual que turistas llegados de fuera de Asturias acabasen en Pravia cuando en realidad querían llegar a San Esteban, y también se producía la situación inversa.

San Esteban tuvo el “de Pravia”, igual que varios pueblos vecinos, como Soto del Barco, San Juan de la Arena o Cudillero, debido al dominio administrativo y político que Pravia ejerció en el entorno del Bajo Nalón durante el siglo XIX, aunque solo la localidad de Muros de Nalón, donde desemboca el río, lo mantuvo hasta 2019.

“Los de San Esteban nunca usaban el ‘de Pravia’, nunca. Siempre San Esteban”, apunta el alcalde, natural del pueblo.

San Esteban ya no es oficialmente “de Pravia”, y el apellido ha desaparecido también de los carteles. Sin embargo, el antiguo nombre sigue coleando, sobre todo fuera del concejo, provocando confusiones similares a las que había antes del cambio de toponimia. Hay vecinos, incluso, que fueron a renovar su DNI y en cuyo carné sigue figurando San Esteban de Pravia, por la negativa de la Policía Nacional a adoptar el nombre oficial.

A Celestino Novo no le quedan teléfonos a los que llamar.

“Recientemente tuve que avisar a la Viceconsejería de Turismo del Principado para que lo quitasen de publicaciones en redes sociales. En su día llamé a Delegación del Gobierno para que eliminasen los carteles, así como a la Consejería de Sanidad para que se borrase del centro de salud. Llegué a comunicarme con el gabinete de Adrián Barbón para que desde ahí se lo pudiesen decir al resto de Consejerías”, explica el regidor, que llegó a la alcaldía en 2023.

El problema añadido, lamenta el Alcalde, es que muchos comercios de la zona siguen utilizando el topónimo antiguo, en la mayoría de los casos para evitar confusiones entre clientes que desconocen el cambio. Es habitual, además, que en paquetes enviados a domicilio, cartas o ubicaciones en internet todavía figure el “de Pravia”.

“Esto se tiene que ir normalizando poco a poco. Mis nietas pequeñas, de seis y ocho años, ya solo dicen San Esteban”, señala el Alcalde.

"Las rutinas, en cuestión de denominación y toponimia, son muy fuertes. El problema es que San Esteban hay varios y, como ahora no hay ningún apellido, la gente de fuera del concejo sigue utilizando el 'de Pravia' para diferenciarlo", opina el filólogo Juan José García, cronista oficial de Muros de Nalón, que confía en que el paso de los años sirva para desterrar el topónimo antiguo.

La otra opción: recuperar el "de Bocamar"

Cuando se produjo el cambio de toponimia, un grupo de vecinos del pueblo, entre los que se encontraba el cronista oficial, planteó otra opción: recuperar el apellido tradicional “de Bocamar” (hay constancia de su uso desde el siglo X, hasta que se instauró el “de Pravia”), para diferenciar San Esteban de otras localidades como San Esteban de Cuñaba, en Peñamellera Baja, o San Esteban de las Cruces, en Oviedo.

La propuesta era que el pueblo recuperase al topónimo San Esteban de Bocamar, un nombre utilizado durante siglos y que hacía referencia a la forma de boca de mar de la desembocadura del Nalón.

Gaspar Melchor de Jovellanos ya empleó esa denominación en los diarios en los que narraba su visita al pueblo en 1792. Para impulsar el cambio, los vecinos reunieron 800 firmas, más que vecinos tiene el pueblo, y las trasladaron al pleno del Ayuntamiento, con la entonces alcaldesa, Carmen Arango. “Si San Esteban tuviese su nombre tradicional, con el apellido ‘De Bocamar’, no habría las confusiones actuales”, asegura Carmen Gayol, una de las protagonistas de aquella iniciativa.

Los promotores criticaron además la falta de transparencia en el proceso de la toponimia que eliminó el “de Pravia”. Arango llegó a anunciar la celebración de un referéndum para decidir sobre el nombre del pueblo, pero nada más se supo de esa prometida votación.