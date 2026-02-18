Sombreros morados y un "rodea la Junta": la peculiar reivindicación de las trabajadoras de las escuelinas, que hoy vuelven a la huelga

Las trabajadoras de la red de 0 a 3 años, calientan motores. Hoy y mañana sus casi 800 trabajadoras están llamadas a dos nuevas jornadas de huelga. Llevan seis en cuatro meses. Como en las anteriores, volverá a estar convocada por el sindicato mayoritario, CC OO, que continúa con las reivindicaciones en solitario después de que el resto de centrales (UGT, USIPA y CSIF) aceptasen la última propuesta de la Consejería de Educación, el pasado noviembre.

Empiezarán hoy, a las 11.00 horas, con una concentración frente a la Junta General del Principado, coincidiendo con un pleno. La idea es que "desde dentro se nos oiga". De forma simbólica, todas las educadoras acudirán a la cita con un sombrero. Un guiño a las "Sin Sombrero de la generación del 27", un grupo de mujeres intelectuales que, cansadas de ser silenciadas, decidieron desprenderse del sombrero (un símbolo de estatus social en aquellos años) en sitios públicos.

"Al igual que a las Sin Sombrero, al colectivo de trabajadoras de las Escuelas Infantiles se nos intenta silenciar, abandonando los derechos de la infancia y de las trabajadoras", denuncian las organizadoras. Motivo por el que llaman al colectivo a acudir a la puerta de la Junta General con un sombrero y mensajes escritos reivindicando la importancia del ciclo.

Las reivindicaciones

Comisiones no da el brazo a torcer al considerar que el acuerdo "no refleja el sentir de las trabajadoras de las escuelinas". En él, no se especifican puntos "irrenunciables" como son el reconocimiento de la Carrera Profesional o la integración de las trabajadoras en la categoría profesional B que exigen, sea "una realidad en un plazo determinado". s

Noticias relacionadas

Denuncian también que el acuerdo firmado por el resto de organizaciones recoge un horario laboral en el que se incluye una hora diaria destinada a tareas administrativas "supeditadas a ausencias o imprevistos" por lo que CC OO considera que no se garantiza que ese tiempo sea realmente para trabajos fuera del aula. No se olvidan, tampoco, del centenar de trabajadoras aún sin estabilizar en seis ayuntamientos, un tema que la Administración aún no ha resuelto.