Estos son los municipios "campeones" en reciclaje en Asturias: la recogida separada de residuos roza el 25% en 2025

La recogida separada de residuos municipales en Asturias se ha acercado al 25% en 2025 y ha consolidado su tendencia al alza, según el balance anual difundido por Cogersa. En las plantas del consorcio se han recibido 110.966 toneladas procedentes de contenedores de reciclaje y de la red de puntos limpios, 2.444 toneladas más que en 2024. Con esa evolución, la tasa de separación en origen se ha situado en el 24,35% del total de residuos municipales tratados.

En conjunto, el Centro de Tratamiento de Serín ha gestionado en 2025 455.741 toneladas de residuos municipales, un 1,79% más que el año anterior. Dentro de ese volumen, las fracciones destinadas al reciclaje han crecido de forma generalizada: los envases ligeros han aumentado un 2,6%, hasta 17.002 toneladas; el papel y cartón, un 2,3%, hasta 25.315 toneladas; y el vidrio, un 1,9%, hasta 17.739 toneladas.

Uno de los datos más llamativos del ejercicio ha sido el incremento de los muebles y enseres, que han crecido un 21,6% y han alcanzado las 20.944 toneladas, lo que confirma un uso creciente de los servicios municipales y de los puntos limpios. Los restos vegetales se han mantenido prácticamente estables (10.049 toneladas) y el grupo de otros residuos separados (aceites, chatarras, pilas, etc.) ha registrado un descenso del 3,2%, hasta 9.183 toneladas. En cuanto a la fracción orgánica del contenedor marrón, Cogersa ha enviado a biometanización 10.734 toneladas, con un descenso ligado —según el consorcio— a ajustes operativos para mejorar la calidad del material, rechazando cargas con exceso de impropios.

Los concejos que más separan

Los datos municipales sitúan a Coaña como el concejo con mayor proporción de residuos separados sobre el total gestionado, con un 33,88% en 2025. Le siguen Castropol (33,26%) y Gijón (30,93%), los tres por encima del 30%. A continuación figuran El Franco (29,30%) y Oviedo (28,60%).

En el siguiente escalón se agrupan concejos entre el 26% y el 27%: Tapia de Casariego (27,61%), Muros de Nalón (26,89%), Llanera (26,56%), Carreño (26,44%), Navia (26,32%) y Mieres (26,17%). También se han situado por encima de la media regional otros municipios como Yernes y Tameza (25,57%), Avilés (24,69%), Villayón (24,61%), Langreo (24,60%) y Soto del Barco (24,51%).

Los que más han mejorado

En términos de mejora relativa del indicador de separación (variación del porcentaje de residuos separados sobre el total), los mayores saltos se han concentrado en varios concejos pequeños del Occidente y del interior. Onís ha registrado el incremento más acusado: ha pasado del 9,01% al 21,39% (una subida relativa del 137,36%). También han destacado Villanueva de Oscos, del 5,29% al 10,53% (+99,14%), e Illano, del 3,54% al 6,37% (+79,79%).

A continuación se han situado Degaña (del 5,58% al 8,79%; +57,44%) y San Tirso de Abres (del 8,91% al 13,81%; +54,99%), además de Valdés (del 14,44% al 21,68%; +50,11%). Entre los concejos que ya se movían en niveles altos, ha sobresalido Villayón, que ha aumentado su proporción del 18,27% al 24,61% (una mejora relativa del +34,70%). Otros avances notables se han dado en Castropol (+12,90%), Tapia de Casariego (+12,74%) o Aller (+14,61%), mientras que en algunos grandes municipios el indicador se ha mantenido estable o ha retrocedido ligeramente.

Incentivo económico y objetivo 2035

Cogersa ha recordado que la recogida y el tratamiento de fracciones como envases ligeros, papel-cartón, vidrio y restos vegetales no tienen coste para los ayuntamientos, un incentivo económico que se suma al beneficio ambiental y que puede ayudar a mejorar los indicadores municipales. El consorcio, además, ha reforzado campañas y programas de sensibilización y mejora de servicios con el horizonte de elevar progresivamente la separación hasta el 50% en 2035.

Además del flujo municipal, Cogersa ha tratado en 2025 395.676 toneladas de otras categorías (construcción y demolición, industriales y lodos de depuradora, entre otras), de modo que el total recibido en las instalaciones de Serín durante el año ha ascendido a 851.417 toneladas.