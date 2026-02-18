La suite de ensueño con jacuzzi y vistas a los Picos de Europa que se esconde en un hotel "Gran Lujo" ubicado en una aldea asturiana: "De lo bueno, lo mejor, la ubicación, instalaciones y gastronomía"

Asturias esconde muchos secretos y sorpresas que no se ven a simple vista. La región tiene la suerte de contar con la montaña y el mar a pocos kilómetros, creando así un paraje único que enamora a sus ciudadanos y que atrae cada vez más visitantes de fuera.

Desconectar en el Principado es posible, ya sea paseando frente al mar y con vistas a las impresionante cumbres y verdes prados que se extienden hacia el interior. Y, además, se puede hacer con lujo y sofisticación, pero sin dejar de lado el espectáculo natural que Asturias nos regala. Ubicado en un rincón privilegiado del valle del Sueve, entre los imponentes Picos de Europa e integrado en la serenidad de la aldea de Cofiño (Parres), el Puebloastur Eco Resort Hotel & Spa ha alcanzado un hito en la hotelería asturiana, convirtiéndose en el primer y único establecimiento del norte peninsular en obtener la categoría máxima "Gran Lujo" de 5 estrellas. Puebloastur fluye con su entorno. En este rincón del mundo privilegiado la tierra provee productos únicos y los dos restaurantes de Puebloastur aprovechan esa valiosa materia prima para vivir una experiencia gourmet.

Se trata de un resort que se levanta sobre los cimientos de un auténtico pueblo para acoger al visitante en una experiencia en la que el respeto a la naturaleza y los tesoros de la vida de campo conviven con los estándares de máxima calidad en alojamiento. Y precisamente, dentro de este hotel encontramos una habitación de esas que dejan con la boca abierta al huésped en cuanto abren la puerta. Este alojamiento cuenta con un edificio independiente que tiene dos Suites, dos Junior Suite y una gran sala de estar privada. Su suite principal, con salón, habitación y dos baños tiene dos jacuzzis independientes con vistas al entorno natural.

"Los días fríos y nublados también tienen su encanto. Quienes conocen Asturias saben que el invierno es la estación perfecta para disfrutar de un plan de interior sin renunciar a la magia de un entorno natural incomparable. Cada detalle está pensado para revitalizar cuerpo y alma, mientras las montañas y la naturaleza que las envuelven crean el escenario ideal para momentos de auténtico romanticismo y relajación".

El hotel, punto de referencia, está integrado armónicamente en el entorno: el fino roble que recorre los pasamanos y escaleras se prolonga en la bella arboleda circundante, en una suerte de continuidad que también experimenta la majestuosa piedra que amuralla las habitaciones y que se multiplica hasta rozarse con la histórica iglesia, o donde el sonido del agua de los arroyos naturales estiran su relajante eco en el interior a través de los spas y las albercas de las diferentes estancias

Para los amantes de la gastronomía, el hotel cuenta con dos restaurantes: Puebloastur, un espacio único donde vivir una auténtica experiencia gourmet. Aquí, cada plato es un homenaje a la tradición y a los sabores de nuestra tierra, elaborados con pasión y creatividad y el restaurante privado El Halcón, un espacio más exclusivo de Puebloastur. Este salón privado, dedicado exclusivamente a eventos y privatizaciones, es perfecto para celebraciones especiales que exigen privacidad y un entorno incomparable.

Este hotel cuentan con valoraciones de 5/5 en las principales páginas webs especializadas de Internet. "De lo bueno, lo mejor. Tanto el servicio, que es sobresaliente, la ubicación, instalaciones y gastronomía. Sin duda la joya de Asturias. El spa es perfecto ya que es en exclusiva para ti y tu familia, los niños encantados y así no se molesta a otros clientes. Además de estar perfectamente situado para hacer varias excursiones"; "Uno de los escasos hoteles que merece una categoría especial porque todo lo que se diga a su favor se queda corto. Instalaciones fantásticas, habitaciones excepcionales, servicio inmejorable, gastronomía de primer nivel y un entorno inigualable. 100% recomendable.".