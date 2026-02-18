"Me salía la sangre como de un grifo": el brutal testimonio del hombre al que su cuñado quería "trocear" con una motosierra

"Es cruel, un desalmado, no tiene sentimientos, lo quiere arreglar todo a palos, como hace con su mujer y sus hijos. Solo intervine porque a mi suegra le dio unos palos en la cabeza y la dejó medio muerta, le tiraba huevos a la ventana, le ponía palillos en la cerradura... Estaba acabando con ella", dijo de su cuñado José Antonio C. S. en el juicio celebrado este miércoles en la sección segunda de la Audiencia Provincial.

El hombre al que su cuñado quiso "trocear" con una motosierra en Alles (Peñamellera Alta), el 24 de agosto de 2024, hizo una vívida descripción de la tarde en que la que casi le mata. "Ese día, yo estaba reparando los daños que mi cuñado había causado en las fincas. Había cortado los alambres del cercado y se había llevado las vacas. Cogí el coche y fui a buscarlas. Cuando subía por el camino, bajó él a toda velocidad con la Kangoo. Casi se estrella. Paró y bajó con una motosierra arrancada. Solo tuve unos segundos para reaccionar y decidí bajar del coche, pensé que si me quedaba dentro me destrozaba. Entonces me dio con la motosierra en el cuello y el pecho y también en el brazo y la mano. Me decía: 'Te voy a trocear, de esta no te escapas'. Era la tercera vez, es una persona sin escrúpulos. Tiré camino abajo. Me paré un momento, y vi que venía detrás de mí. Hice que llamaba por teléfono y ya me dejó", relató el agredido.

Cuando llegó al bar del pueblo, "iba todo ensangrentado, todo rojo. Me salía la sangre como de un grifo". No quiso entrar por no manchar el suelo. Un vecino le puso una prenda en la herida del cuello y el pecho. Quizá sin saberlo, acababa de salvarle la vida, según indicó en el juicio el médico forense. Su descripción fue espeluznante: "Presentaba una herida profunda supra e infra clavicular, estaba cortado el músculo esternocleidomastoideo, que dejó al descubierto el paquete neurovascular del cuello, la yugular interna y la carótida estaban a la vista, eran heridas inciso-contusas compatibles con una motosierra, que comprometían la vida del lesionado".

En opinión del forense, el taponamiento de la herida fue "efectivo". "Se trata de una persona sin enfermedades previas y el sistema de coagulación funcionó perfectamente. No obstante, cuando llegó al HUCA presentaba frialdad y palidez, lo que indica que el sangrado afectaba ya al sistema fisiológico. Pero se paró la hemorragia y se estabilizó hemodinámicamente al paciente", añadió. A pesar de los tres intentos de la letrada de la defensa de que el forense minimizase la gravedad de las lesiones, el facultativo fue claro: "Una herida que secciona el esternocleidomastoideo no la calificaría de superficial". Y rechazó que la herida fuese producida por un golpe con la motosierra, como pretende la defensa, sino más bien por un corte con la máquina arrancada.

La versión del acusado

El matiz es importante porque el autor de las lesiones, Manuel Antonio S. F., sostiene que todo fue en defensa propia. "Me arrepiento, pero si no le doy con la motosierra me mata con una barra de hierro", aseguró. Ganadero de profesión, dijo que todo el conflicto se debe a una herencia. "Querían partir la casa mía, que hice en una propiedad de mi padre, después de haber trabajado treinta años. Tenemos varios pleitos relacionados con la herencia de mi padre. Mi cuñado vive en Gijón, solo viene a Alles a tocar los cojones", expresión que le valió una reconvención por parte de la presidenta del tribunal, Covadonga Vázquez.

Según aseguró, fue su cuñado quien le hizo detenerse y salió del coche con una barra de hierro y un spray de pintura roja. "Me dio un golpe en la cara y me echó la pintura. Yo salí con la motosierra, pero no la encendí, porque se tardaba cinco o siete minutos. Entonces él me lanzó otro golpe y me protegí con la motosierra. Dio en la carcasa de la máquina, pero iba a mi cabeza. Si no lo hago me mata allí mismo", relató. Y dijo no haber visto a su cuñado herido "por la sangre y la pintura que tenía en los ojos".

El ganadero ha consignado 10.000 euros para su cuñado, para lo que ha tenido que pedir un préstamo. "Llevo año y medio en la cárcel, ya pagué lo que tenía, la explotación ganadera va a menos", explicó, tratando de ganarse la clemencia del tribunal. Su defensa pidió dos atenuantes, por un lado el reconocimiento de los hechos, y por otro el resarcimiernto del daño. Por ello pidió un máximo de cinco años de prisión para su defendido, en caso de que fuese considerado autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. No obstante, sostuvo que todo había sido un agresión mutua y acusa al hombre herido con la motosierra de causar lesiones leves a su cliente, que pide una condena de multa.

Las acusaciones no se lo creen

Las acusaciones consideran que no hubo tal agresión mutua. El teniente fiscal, Íñigo Gorostiza, indicó que los hechos han quedado acreditados y encajan en un delito de homicidio en grado de tentativa. "El riesgo vital está acreditado científicamente, pero también con un simple vistazo a las lesiones y el objeto con el que se causaron", dijo. Por eso ratificó su petición de ocho años de cárcel, 13 de alejamiento y 33.000 euros de indemnización.

El abogado de la acusación particular, Francisco Pérez-Platas, fue más allá y mantuvo doce años de prisión y 84.000 euros de indemnización por un delito de asesinato en grado de tentativa. Considera que el ataque se perpetró con una alevosía que impedía cualquier tipo de defensa. "La brutalidad y la violencia inusitada habla por sí misma. En el pueblo alguien actuó de forma correcta y paró la hemorragia", dijo. Negó cualquier agresión mutua. Si presentaba alguna lesión, se la pudo producir él mismo durante las 24 horas que estuvo huido. "Decir que hubo un enfretamiento mutuo es una acusación temeraria", añadió. Y calificó de "extemporáneo" que la defensa hable de reparación del daño por haber ingresado 10.000 euros. "No ha habido acercamiento alguno, ni arrepentimiento", opuso.