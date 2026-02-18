La Unión de Comerciantes endurece el tono contra el Principado, al que acusa de “sumisión” por declarar estratégico el proyecto de Costco en Siero

La Unión de Comerciantes del Principado de Asturias ha criticado este miércoles la declaración de Proyecto de Interés Estratégico (PIER) aprobada por el Gobierno regional para la futura superficie comercial de Costco en Siero, una decisión adelantada por LA NUEVA ESPAÑA que la organización califica de “acto de sumisión” y que, a su juicio, “sienta un precedente” para que determinados proyectos puedan operar con “reglas a la carta”.

La entidad ha endurecido su discurso en una rueda de prensa en la que intervinieron su gerente, Fernando Clavijo Coello, y la exgerente y asesora legal Carmen Moreno, dos días después de que el Ejecutivo autonómico autorizara el PIER que abre la puerta a la instalación de Costco en el polígono industrial de Bobes (Siero).

Una norma desnaturalizada

Clavijo ha subrayado que la Unión de Comerciantes “no está en contra de la inversión privada”, pero sostiene que en este caso se está “pidiendo sumisión a los grandes” y que el PIER se utiliza “como atajo”, lo que, en su opinión, “desnaturaliza” la figura. Ha añadido que el análisis de la Agencia Sekuens “reconoce un hecho fundamental”: que, tal y como está planteado, el proyecto “no sería legal en el marco actual” por su colisión con normas urbanísticas y con las directrices de ordenación del equipamiento comercial.

El gerente de la Unión de Comerciantes considera que el carácter “estratégico” debería reservarse para iniciativas con una transformación “diferencial y medible” para Asturias, con valor añadido, cadena de valor local, innovación y sostenibilidad verificables, cohesión territorial cuantificable, efecto multiplicador y comparación de alternativas. En esa línea, indicó que el propio informe de Sekuens apunta a que el proyecto “no es ni innovador, ni tecnológico, ni transformador” para la economía regional.

Empleo y condiciones del proyecto

La Unión de Comerciantes también ha cuestionado que pueda justificarse la condición de Siero como municipio desfavorecido (amparándose en haber recibido ayudas por el cierre de la minería) y ha señalado que la filial española de Costco “lleva 10 años con pérdidas, significativas en el ejercicio 2024”, por lo que su continuidad en España dependería de aportaciones financieras de la matriz estadounidense.

En materia laboral, ha denunciado que el informe de Sekuens valora el empleo indirecto y únicamente la condición de contrato indefinido para dar por cumplido el criterio de creación de puestos de trabajo. Según ha explicado Clavijo, de los 170 empleos iniciales y los 260 previstos a partir del tercer año, el umbral de indefinidos a jornada completa quedaría reducido al 47%, lo que situaría la exigencia en 80 puestos al inicio y 122 a los tres años.

La calificación de PIER aprobada por el Gobierno regional está condicionada al cumplimiento de obligaciones, entre ellas una inversión directa mínima de 45 millones de euros, que deberá materializarse en un plazo inferior a dos años desde la obtención de todos los permisos. Además, durante los tres primeros años la plantilla deberá contar, como mínimo, con 170 personas y aumentar hasta 260 en los tres ejercicios siguientes, con al menos un 87% de contratos indefinidos y criterio de paridad entre hombres y mujeres.