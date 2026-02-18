Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El viento, provocado por la borrasca "Pedro", ya causa estragos en Asturias: un vuelo no puede aterrizar por rachas de más de 130 km/h

Todo el Principado está en aviso amarillo, que sube a naranja en el litoral por los fenómenos costeros

El avión, procedente de Barcelona, tuvo que dar la vuelta

Un avión de la aerolínea Vueling.

Un avión de la aerolínea Vueling.

Xuan Fernández

Xuan Fernández

Vuelven las fuertes rachas de viento a Asturias, como consecuencia de la entrada de la borrasca "Pedro". Tal y como preveía la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el mal tiempo se levantó en la región a eso del mediodía, cuando se produjo un cambio brusco en las condiciones y las rachas han irrumpido con fuerza.

Como ya ocurrió en el último temporal con fuertes vientos, el Aeropuerto de Asturias se ha visto afectado. Un avión operado por Vueling, procedente de Barcelona y que tenía previsto aterrizar en Asturias a las 14.00 horas, tuvo que dar la vuelta y regresar al aeropuerto de El Prat cuando estaba cerca de tomar tierra en la región. La fuerza del viento le impidió llegar.

El problema es que esa misma aeronave iba a ser utilizada para otro vuelo con salida desde el Principado. La compañía tendrá ahora que recolocar a los viajeros en otras frecuencias. Recientemente, el Aeropuerto de Asturias ya vivió una jornada con varias cancelaciones en el aeropuerto de Asturias, también debido al tiempo.

La región se encuentra en aviso amarillo, de riesgo bajo, por rachas de viento en todo su territorio. A esta alerta se suma la naranja, de peligro importante, en todo el litoral por fenómenos costeros. Hasta las 15.00 horas, se habían registrado rachas de más de 130 km/h en la región.

En concreto, estás fueron las más fuertes:

  • Cabo Busto: 134 km/h
  • Cabo Peñas: 122 km/h
  • Vega de Ario, Parque Nacional Picos de Europa: 110 km/h
  • Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa: 108 km/h
  • Cabrales: 108 km/h

