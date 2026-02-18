El viento, provocado por la borrasca "Pedro", ya causa estragos en Asturias: un vuelo no puede aterrizar por rachas de más de 130 km/h
Todo el Principado está en aviso amarillo, que sube a naranja en el litoral por los fenómenos costeros
El avión, procedente de Barcelona, tuvo que dar la vuelta
Vuelven las fuertes rachas de viento a Asturias, como consecuencia de la entrada de la borrasca "Pedro". Tal y como preveía la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el mal tiempo se levantó en la región a eso del mediodía, cuando se produjo un cambio brusco en las condiciones y las rachas han irrumpido con fuerza.
Como ya ocurrió en el último temporal con fuertes vientos, el Aeropuerto de Asturias se ha visto afectado. Un avión operado por Vueling, procedente de Barcelona y que tenía previsto aterrizar en Asturias a las 14.00 horas, tuvo que dar la vuelta y regresar al aeropuerto de El Prat cuando estaba cerca de tomar tierra en la región. La fuerza del viento le impidió llegar.
El problema es que esa misma aeronave iba a ser utilizada para otro vuelo con salida desde el Principado. La compañía tendrá ahora que recolocar a los viajeros en otras frecuencias. Recientemente, el Aeropuerto de Asturias ya vivió una jornada con varias cancelaciones en el aeropuerto de Asturias, también debido al tiempo.
La región se encuentra en aviso amarillo, de riesgo bajo, por rachas de viento en todo su territorio. A esta alerta se suma la naranja, de peligro importante, en todo el litoral por fenómenos costeros. Hasta las 15.00 horas, se habían registrado rachas de más de 130 km/h en la región.
En concreto, estás fueron las más fuertes:
- Cabo Busto: 134 km/h
- Cabo Peñas: 122 km/h
- Vega de Ario, Parque Nacional Picos de Europa: 110 km/h
- Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa: 108 km/h
- Cabrales: 108 km/h
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- ¡Final feliz en Cudillero! Encuentran vivo en el bosque al octogenario desaparecido tras día y medio de búsqueda
- La llamada de auxilio a su hijo del octogenario desaparecido en Cudillero: 'Ven a traeme un palu, a ver si soy a levantame
- La nieve da un tregua en Asturias: el Huerna recupera la normalidad tras el cierre por un accidente de camión y en Pajares ya se circula sin restricciones