El acto central de homenaje a Manuel Llaneza, el domingo

El SOMA-FITAG-UGT ha puesto en marcha un programa de actos en memoria de Manuel Llaneza, fundador del sindicato, que culminará este domingo con un homenaje central en el cementerio civil de Mieres. Allí, a partir de las 12.00 horas, se rendirá tributo a su trayectoria y a su legado.

Las actividades arrancarán mañana con la inauguración de la exposición permanente del mural "Huellas del Pasado, Latido del Presente", en la Plaza de la Salve, en Sama de Langreo, a mediodía. El mismo viernes tendrá lugar la presentación del libro "Lo que Queda a la Espalda, memorias dialogadas del expresidente del Principado de Asturias Pedro de Silva", en conversación con César Iglesias. El acto, que será a las 19.00 horas, contará con la participación de ambos, así como de Faustino Álvarez.

El sábado se entregará el Premio Espacio Cultural 1910, destinado a reconocer la promoción de la cultura y los valores democráticos, a la actriz, cineasta y artista plástica Amparo Climent Corbín, candidatura propuesta por el Montepío de la Minería. El jurado ha subrayado una trayectoria artística estrechamente vinculada a la defensa de la justicia social, la igualdad, la memoria y la dignidad humana. El acto tendrá lugar en la Plaza del Mercado de Mieres, contará con la presencia del presidente del Gobierno del Principado de Asturias y será de acceso exclusivo mediante acreditación.

El domingo, a las 12.00 horas, se celebrará el acto central de homenaje a Manuel Llaneza en el cementerio civil de Mieres. Intervendrán Alejandro Fernández, secretario general del PSOE de Mieres; Mariano Hoya, secretario general de UGT-FICA; Pepe Álvarez, secretario general de UGT; y José Luis Alperi, secretario general del SOMA-FITAG-UGT.

Tras el homenaje, a las 15.00 horas, se celebrará la tradicional comida de confraternización en el Palacio de las Nieves.

Manuel Llaneza fundó el SOMA en 1910 y se convirtió en una figura clave del movimiento obrero en Asturias, así como en el principal referente histórico del socialismo asturiano. Desempeñó un papel relevante en la huelga revolucionaria de 1917 y fue alcalde de Mieres, cargo al que renunció para concurrir a las Cortes, donde resultó elegido diputado. En el momento de su fallecimiento trabajaba en la creación del Orfanato de Mineros Asturianos.

Premio a una trayectoria marcada por la lucha por la justicia social

El acto con el que se abrirá el fin de semana será la entrega del Premio Espacio Cultural 1910, impulsado por la entidad de mismo nombre. Hace dos años recayó en Víctor Manuel, el pasado 2025 fue para Sebastián Álvaro y, en esta ocasión, será Amparo Climent Corbín quien lo reciba, a las 18.00 horas, en la Plaza del Mercado de Mieres.

Amparo Climent / Cedida a LNE

Amparo Climent Corbín es actriz, cineasta y artista plástica. El jurado del premio ha querido reconocer una trayectoria profesional y artística, la versatilidad creativa y una sólida proyección internacional, fruto de su trabajo en los distintos ámbitos en los que se ha desempeñado. Su perfil multidisciplinar abarca exposiciones y proyectos desarrollados en distintos países y refuerza su condición de creadora integral.

El galardón destaca, además, su firme compromiso social y humanitario. A lo largo de su carrera, Climent ha vinculado su labor artística a la defensa de la justicia social, la igualdad y la memoria democrática, tanto a través de su participación en entidades del sector cultural como mediante la dirección y guion de documentales centrados en la migración, el exilio y las víctimas del franquismo. Esa coherencia entre creación artística y compromiso cívico ha sido determinante para la concesión del premio.