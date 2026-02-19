Alfredo Canteli y Carmen Moriyón, distinguidos por la ministra de Defensa: "Sentimos honor y emoción"

Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo (PP), y Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón (Foro Asturias), recibieron hoy en el Salón de Honor del Cuartel General de la Armada, en Madrid, la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco y la Gran Cruz al Mérito Naval y Aeronáutico, también con distintivo blanco, respectivamente.

Los regidores asturianos recibieron las condecoraciones de manos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que presidió el acto de imposición, en el que también fueron distinguidos otros alcaldes de distintas ciudades españolas.

Al acto asistieron los principales mandos de las Fuerzas Armadas, sentados al lado de la Ministra: el almirante general Teodoro López Calderón, jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD); el almirante general Antonio Piñeiro, jefe de Estado Mayor de la Armada; el general Amador Enseñat y Berea, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra; y el general Francisco Braco, jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio.

Estas distinciones, que propone el Ministerio de Defensa y aprueba el Consejo de Ministros, se conceden a personas civiles por la realización de “acciones y hechos de importancia y mérito relacionados con las Fuerzas Armadas”.

En el caso de Canteli y Moriyón, el reconocimiento se debe a que Oviedo y Gijón acogieron en 2024 los actos centrales y las actividades paralelas del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS).

En la imagen de la izquierda, Alfredo Canteli entre Margarita Robles y Teodoro López Calderón, jefe de Estado Mayor de la Defensa. A la derecha, Carmen Moriyón entre la Ministra y Antonio Piñeiro, jefe de Estado Mayor de la Armada, esta mañana en el Cuartel General de la Armada (Madrid). / LNE

El desfile principal tuvo lugar en la capital asturiana el 25 de mayo, mientras que un día antes, el 24, se celebraron en Gijón exhibiciones por tierra, mar y aire.

Margarita Robles pronunció un discurso en el que destacó su vinculación con Asturias (su madre nació en Oviedo y a menudo dice que se considera asturiana). "Asturias es mi tierra. Allí me siento como en casa", dijo Robles, que, al condecorar a los alcaldes de Oviedo y Gijón, hizo referencia a la rivalidad asturiana: "Yo ya sé que estas cosas...".

La Ministra dijo que su familia materna está en Oviedo y que "Gijón era mi sitio de veraneo". Recordó el DIFAS en Asturias con "pasión y emoción, porque el Principado es un sitio especial para mí y para las Fuerzas Armadas y veo con que cariño se trata a nuestro Ejército y para mí es entrañable".

Robles dijo a su vez que había lista de espera de varias ciudades para acoger el DIFAS. "Sois unos privilegiados", destacó.

Canteli, muy emocionado

Canteli recibió su distinción de manos de la ministra de Defensa y del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Teodoro López Calderón, y pronunció un breve discurso visiblemente emocionado. “No puedo hablar”, llegó a decir al inicio de su intervención.

El alcalde de Oviedo recordó que su suegro fue guardia civil y que muchos de sus amigos de Bachillerato en Valladolid eran hijos de militares.

“Yo hice otro camino, pero dudé. Ahora, cuando veo a amigos, siento cierta envidia”, confesó. Canteli afirmó que la celebración del DIFAS en Oviedo fue “un gran regalo” y subrayó que la ciudad “está deseando que regresen las Fuerzas Armadas”.

También tuvo palabras de agradecimiento para Margarita Robles por su papel en el futuro de la antigua fábrica de armas de La Vega, un proyecto por el que ya le fue concedida la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de Oviedo. “Nunca te agradeceremos lo suficiente tu trabajo”, aseguró, antes de dedicar la distinción a su familia.

Moriyón destaca el trabajo de las Fuerzas Armadas

Moriyón, por su parte, señaló tras recibir la distinción por la ministra y por Antonio Piñeiro, jefe de Estado Mayor de la Armada que le resultaba “difícil expresar con pocas palabras el honor y la emoción” con la que recibía, en nombre de la ciudad de Gijón, la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.

La alcaldesa subrayó que no lo entiende como un reconocimiento personal, sino “como un gesto hacia nuestra ciudad”, y destacó la vinculación histórica de Gijón con el mar.

“Gijón y el mar forman parte de una misma identidad: somos Cantábrico, somos puerto, somos astillero, somos horizonte abierto”, afirmó. Por eso, añadió, “es tan especial que esta sea una Cruz Naval, porque nuestra historia, nuestra identidad y nuestro carácter están profundamente ligados a la mar”.

La regidora destacó la importancia que tuvo para Gijón la celebración del DIFAS en Asturias y la posterior escala del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, que permitió, según señaló, que miles de gijoneses se acercaran a la Armada y a lo que representa: “tradición, formación, vocación de servicio y prestigio de España en el mundo”.

Moriyón, que acudió acompañada por el concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, cerró su intervención destacando la labor de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. “Su trabajo, a menudo silencioso, es esencial para garantizar la defensa de España, su soberanía, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Esta Cruz simboliza también el vínculo de lealtad institucional y de afecto mutuo entre nuestra ciudad y quienes visten el uniforme”.

En el acto de entrega hubo una amplia representación asturiana o vinculada a la región, en su mayoría como acompañantes de Alfredo Canteli, que estuvo arropado por su familia: su esposa, Marta Suárez; su hijo, Alfredo Canteli, y su nuera, Cecilia Tejuca.

También asistieron, entre otros, Jesús Núñez, presidente de la Universidad Alfonso X el Sabio; Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Reny Picot; Pedro Sainz de Baranda, empresario y presidente de la asociación Asturias Patria Querida; Alejandro Abascal, vocal asturiano del Consejo General del Poder Judicial; José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo; Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, presidente de Ópera de Oviedo, y el padre Ángel, fundador de la ONG Mensajeros de la Paz.

Junto a los alcaldes de Oviedo y Gijón, fueron también distinguidos Luisa María García, alcaldesa de Motril; Francisco Cuenca, concejal y diputado provincial de Granada; José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y exministra de Sanidad.