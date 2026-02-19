Asturex Open Days 2026 cierra su edición del 20 aniversario con más de 700 reuniones B2B y récord de participación

Los #AsturexOpenDays 2026 cerraron su cuarta edición, la del 20 aniversario, con cifras de récord en participación y un balance que consolida el evento como el mayor encuentro de internacionalización de Asturias. Celebrado los días 3 y 4 de febrero en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo bajo el lema "Nuestro destino: El Mundo", las jornadas superaron las expectativas con más de 700 reuniones B2B entre empresas exportadoras, la Red Exterior de Asturex y consultores especializados en comercio internacional.

La participación alcanzó más de 250 empresas, que accedieron sin coste a encuentros personalizados con 31 colaboradores de la Red Exterior que cubren 51 mercados internacionales y 26 consultores especializados en áreas clave como inteligencia comercial, aspectos legales, fiscales, logística y marketing digital. En total, el número de participantes superó los 600 participantes.

Dos décadas exportando Asturias al mundo

Asturex conmemoró sus dos décadas de trayectoria en el evento Open Days 2026 con un balance que refleja la transformación del tejido exportador asturiano. Desde su creación en 2005, el número de exportadores regulares en Asturias se ha más que duplicado, pasando de 320 a 677, mientras que el volumen de exportaciones alcanzó los 5.770 millones de euros frente a los 2.302 millones iniciales. En la actualidad, Asturias exporta a más de 150 países y cuenta con una red exterior activa en más de 80 mercados estratégicos.

La jornada inaugural incluyó dos mesas redondas con antiguos y actuales directivos de la entidad, representantes institucionales y empresariales, y una conferencia inspiracional.

Una de las ponencias celebrada en las jornadas / Iván Martínez

La primera mesa redonda reunió a Alberto Robles, primer director de Asturex entre 2006 y 2011, y Teresa Vigón, quien asumió la dirección entre 2017 y 2022. Ambos repasaron la evolución de la entidad desde sus inicios, cuando la región concentraba el 82% de sus exportaciones en la Eurozona y dependía fundamentalmente de materias primas. Hoy, esa concentración se ha reducido al 70% y el tejido exportador se ha diversificado hacia sectores como alimentación, industria avanzada e ingenierías.

"Para nosotros fue un momento gratificante. Vimos que el apoyo que estábamos dando ayudó a las empresas a sobrevivir en la crisis de 2008 cuando muchas no pudieron salir", señaló Alberto Robles al recordar uno de los momentos más difíciles de la entidad.

Teresa destacó el impacto transformador de la pandemia en los métodos de trabajo: "Aprendimos a trabajar de otra manera. Muchos servicios que Asturex presta actualmente surgieron en esa época. Las herramientas ya existían, pero no las usábamos. Es como estudiar durante el año: es posible y no lo hacemos".

La segunda mesa contó con la participación de Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias y presidente de Asturex, junto a María Calvo, presidenta de FADE y vicepresidenta de Asturias. Ambos centraron su intervención en las fortalezas actuales y los sectores de futuro para la exportación asturiana.

"No podemos competir en todo. Tenemos que apostar por aquellos sectores que nos permitan competir internacionalmente. Vamos hacia una exportación de principios activos. Cada vez exportaremos más lo intangible", afirmó Sánchez, quien destacó que el 42% de las empresas asturianas son ya nativas de inteligencia artificial.

Borja Sánchez, consejero de Innovación, durante su intervención en Asturex Open Days / Iván Martínez

María Calvo subrayó el papel del talento como motor del cambio: "Solo se puede triunfar fuera si tienes un algo diferencial que te hace competitivo. Uno de los cambios que ha acompañado la evolución exportadora es el talento y la profesionalización".

El evento incluyó la intervención de Álvaro Vallaure en representación de los más de cien becarios de Asturex en estos años, que compartió su experiencia en Bahréin, donde se especializó en logística internacional y negociación de contratos para el grupo Aleastur. La jornada concluyó con la conferencia de Álvaro Néil, aventurero que dio la vuelta al mundo en bicicleta con un presupuesto inferior a 300 euros mensuales.

"¿Vais a tener todas las respuestas para cualquier problema? No. Pero si no tenéis coraje, creatividad, esfuerzo y capacidad de abrazar la incertidumbre, no saldréis del puerto", afirmó Néil, quien durante su intervención relató cómo gestionó situaciones límite con recursos mínimos y ofreció lecciones sobre resiliencia y resolución creativa de problemas.

En sus 20 años de trayectoria, Asturex ha realizado más de 800 acciones de promoción internacional en los cinco continentes, ha apoyado a una media de entre 400 y 500 empresas cada año y ha contribuido a que las exportaciones representen actualmente más del 20% del PIB regional, frente al escaso 12% de 2005.

Bruno López, director general de Asturex, dejó clara la intención: "Veinte años no se cumplen todos los días. Y no se celebran, se demuestran. Por eso hemos querido reunir aquí a toda la Red Exterior, a empresas asturianas que ya exportan y a las que están pensando en hacerlo. Porque el mejor regalo que podemos hacernos es seguir construyendo oportunidades para las empresas asturianas. Contactos reales, herramientas concretas y la certeza de que no están solas. Porque esto no termina aquí: lo que pasa en Asturex Open Days es solo el principio de lo que viene después." recalcó.

Conocimiento especializado y herramientas prácticas

La jornada del 4 de febrero concentró las reuniones B2B y el formato Speakers' Corner, con 10 ponencias especializadas de 20 minutos que abordaron desde branding internacional y nuevas herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la exportación, hasta aspectos legales, fiscales y regulatorios de operaciones internacionales. Entre los ponentes destacaron Tiago Lemos (Departamento de Marketing), Daria Krauzowicz (Distrito Federal Media), Antonio Lana (PMC33), Iñaki Oroz (Imeanticipa), Marta Corral (The Good Exporter), Álvaro Fernández Rodríguez (Deloitte), Patricia Aira, Javier Aurelio Rodríguez Pérez (Ontier), Antonio Viñal Casas (ASEMPEA) y Marcos José de Almeida (Duarte & Ehlers Assessoria Empresarial), con sesiones sobre mercados estratégicos como Estados Unidos, Brasil y el Sudeste Asiático (ASEAN).

Un momento de las jornadas / Iván Martínez

La conferencia especializada de Tania Martínez (Demos Global) sobre "EE.UU.: Nuevo Escenario Comercial y Regulatorio" analizó en profundidad los cambios recientes en el marco comercial estadounidense y su impacto en las oportunidades para empresas exportadoras.

Red exterior y asesoramiento especializado

Los 31 colaboradores de la Red Exterior que participaron en Asturex Open Days ofrecieron a las empresas y profesionales participantes la posibilidad de conocer las oportunidades de 51 mercados internacionales. Francia, Italia, Portugal, Suiza, los países del Cono Sur, Benelux, Brasíl, los países Bálticos y Nórdicos, México, China, Reino Unido o la República Dominicana fueron los destinos más demandados por las empresas asturianas.

Una de las actividades realizadas en Asturex Open Days / Iván Martínez

El equipo al completo de Asturex estuvo disponible para asesorar a los asistentes y proporcionar información sobre sus servicios de apoyo a la internacionalización. Como en ediciones anteriores, el tradicional photocall simbolizó el acompañamiento continuo que Asturex ofrece a las empresas en su aventura internacional, esta vez bajo el lema "Nuestro destino: El Mundo" y una inspiradora imagen de la Tierra vista desde la Luna, desde la que todo el equipo de Asturex tiene la mirada puesta en los nuevos mercados y su apoyo incondicional a la internacionalización de la empresa asturiana.

