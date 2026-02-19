Asturias es la región más cara para repostar y las gasolineras reclaman medidas para dejar de serlo: "Las grandes flotas solo paran a comprar chicles"

Asturias es la comunidad autónoma peninsular más cara para repostar y los vendedores de carburantes apuntan hacia los grandes operadores petrolíferos, que, según ellos, les venden la gasolina y el gasóleo a un precio superior al de otras regiones. "Nos dicen que son sus costes de posicionamiento en Asturias, sin más argumentos", señaló Fernando Villa, presidente de la Agrupación Asturiana de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles (ASVECAR), que afirmó que los grandes flotas de camiones evitan repostar en Asturias y lo hacen en las comunidades vecinas. "Solo paran a comprar chicles y agua", señaló Villa, que reclamó respaldo de la administración regional y las organizaciones empresariales para revertir la situación.

ASVECAR, que agrupa a más del 60% de las estaciones de servicio de Asturias, entre ellas las pertenecientes a los grandes operadores petrolíferos, denuncia que el alto precio de los combustibles en el Principado "perjudica gravemente a la economía y a la fiscalidad" asturiana al aumentar los costes en empresas, principalmente del sector logístico, y reducir la recaudación fiscal del Principado.

Fernando Villa aseguró que el precio de adquisición por parte de las gasolineras de los combustibles en Asturias es entre 5 y 10 céntimos más alto que en otras comunidades autónomas. Señaló que los grandes operadores petrolíferos (Repsol, Moeve, Shell, BP...) les comunican que "esos precios se corresponden con su coste de posicionamiento en Asturias", sin especificar si realmente están vinculados al almacenamiento en el puerto de El Musel, a la logística, a la dispersión de las estaciones de servicio, a la falta de oleoducto en la región... "Nos dicen que los precios son los que son, que los tomas o los dejas. Las estaciones de servicio abanderadas no tienen otra opción, mientras que las libres llegan a comprar el combustible en Bilbao, porque les sale más barato que en Asturias , o en La Coruña, en el caso de las gasolineras del Occidente, pese a los costes de transporte", afirmó Fernando Villa.

Recaudación fiscal

El presidente de ASVECAR señaló que aunque las diferencias de precio por litro no son abismales, su impacto acumulado en costes logísticos y operativos es sustancial, lo que provoca que muchos transportistas, especialmente los de grandes flotas, opten por repostar fuera de Asturias. Este hecho, denunció Villa, supone que el Principado deja de recaudar anualmente una cifra que podría superar los 300 millones de euros. Explicó que, por cada mil litros de repostaje, las comunidades autónomas recuperan un 58% del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos, más un 50% del IVA, lo que supone en conjunto una cuantía que puede superar los 350 euros por cada 1000 litros. "Se trata de un dinero que se queda en otras regiones y que se pierde para la economía asturiana", añadió.

Además del negativo impacto sobre la recaudación tributaria autonómica, Villa agregó que el mayor precio de adquisición por parte de las gasolineras en Asturias supone un perjuicio para su competitividad y, a su vez, perjudica a las empresas de la región. De forma directa a los pequeños y medianos transportistas que ven incrementados sus costes al pagar el combustible más caro en las gasolineras -lo que merma su margen de resultados- e indirectamente al resto de sectores que dependen de ellos.

Para una pequeña empresa de transportes, el impacto de pagar entre 5 y 10 céntimos por litro más que en otras comunidades autónomas supone un coste adicional anual que puede superar los 10.000 euros, destacó Fernando Villa, que no encuentra justificación para ese sobre precio en Asturias. Por ello, pide a la administración regional y a las organizaciones patronales afectadas, entre las que destacó FADE, que se sumen a la denuncia de ASVECAR ante una situación que, destacó, perjudica a empresas y particulares, y, en definitiva, al conjunto de la economía asturiana. "Sufrimos un agravio comparativo ante el que deberían actuar", señaló Villa, que comparó esta "dejadez" de la administración pública y las organizaciones empresariales con la movilización por el peaje de la autopista del Huerna.

"No nos sentimos respaldados", afirmó el presidente de ASVECAR, que resaltó que en Asturias hay cerca de 250 estaciones de servicio en las que trabajan unas 2.000 personas. "El hecho de que las grandes flotas no reposten en Asturias pone en peligro actividad y puestos de trabajo y reduce los horarios de atención", destacó Villa.