Aumenta en Asturias el riesgo de pobreza o exclusión social: los malos datos que avanza un último estudio

La población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó en Asturias el año pasado. El último informe elaborado por EAPN-AS (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias) revela que un 22,4 por ciento de los residentes en el Principado tienen problemas para cubrir sus necesidades básicas.

La tasa Arope, el indicador que mide el riesgo de pobreza y exclusión social no solo a través de los ingresos, sino que también incluye la privación material severa y la baja intensidad de empleo, estipula que la situación general de pobreza de la región empeoró un punto y medio respecto al año pasado derivada de los malos datos de los principales indicadores que se analizan en el estudio.

En lo que respecta solamente a la tasa de pobreza, esta se situó el año pasado en el 17,2 por ciento; mientras que la carencia material y social severa se incrementa un punto hasta el 6,7 por ciento. También aumentó la proporción de personas que viven en hogares con baja intensidad en el empleo, que alcanza el 11,1 por ciento.

Más datos que empeoran. Se incrementa la proporción de personas que no puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada en invierno; el porcentaje de quienes no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos; y también de los asturianos que sufren dificultades para llegar a fin de mes. Además, un 33,5 por ciento de las personas que residen en el Principado no se pueden permitir irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año.

El informe es un avance de resultados, elaborado a partir de la última encuesta de condiciones de vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A nivel estatal, la tasa de riesgo de pobreza y todos sus subindicadores se mantienen estables con respecto a años anteriores. En España, el 25,7 por ciento de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que equivale a 12,6 millones de personas.

La vivienda sigue siendo un factor clave de generación y cronificación de la pobreza: casi la mitad de las personas que viven de alquiler se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en España.