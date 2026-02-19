Cecilia Millán, gijonesa de 26 años, médico internista en el HUCA: "Hubo una jornada de 24 horas seguidas en la que mi compañera y yo no pudimos ni abrir la cama"

Cecilia Millán llegó un día a su puesto de trabajo como médico residente internista en el Hospital Universitario de Asturias (HUCA), se puso a atender pacientes y llegó a las 16 horas de jornada. Pero enlazó con la guardia que le tocaba y alcanzó 24 horas: «Sin parar, seguidas, sin dormir un poco ni nada. Es que a mi compañera y a mí no nos dio tiempo ni a abrir la cama. Notas que la neurona no te conecta ya después de tantas horas, en esas condiciones... Sinceramente, a mi no me gustaría ser tratado por mí en ese momento».

Esta gijonesa de 26 años se hizo médico por ayudar a la gente, porque es una profesión «muy bonita» y por «acercarse a las personas» desde otro punto de vista, más cercano, conocerles desde la medicina. "Accedes a otra parte de la vida de la gente distinta, muy dura, pero también interesante", describe.

Su vocación es muy grande, tanto como su decepción o quizás cierto hartazgo. «Llevo dos años como residente y somos muchos así», explica a LA NUEVA ESPAÑA mientras participa en la movilización convocada este jueves en Oviedo por la Plataforma de Médicos del Sespa para protestar por contra el estatuto marco sanitario que pretende aplicar el Ministerio de Sanidad, pero también por las «pésimas» condiciones laborales en general bajo las que desarrollan su labor.

«Son jornadas muy cansadas en las que te llegas a sentir impotente por no poder atender bien y no poder hacer tu trabajo de forma correcta. Al final te das cuenta de que el sistema sanitario no te protege a ti pero tampoco al paciente», apunta Millán. «Lamento el descenso de calidad asistencial a medida que pasan las horas de guardia. Estoy aquí por responsabilidad. Deja bastante que desear lo de ahora y esperamos que esto mejore un poco", concluye.