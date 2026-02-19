Cientos de asturianos logran recuperar hasta 2.200 euros por abusos hipotecarios de sus bancos (y eso que solo reclama el 2% de los afectados)
El 98% de las familias nunca llega a iniciar un proceso judicial, pese a estar amparados por una sentencia del Tribunal Supremo, según avisa la Unión de Consumidores
Más de 1.300 asturianos recuperaron el año pasado una media de 1.500 euros por abusos hipotecarios. La Unión de Consumidores de Asturias cerró 2025 con 140 sentencias favorables y eso que, como advierte la entidad que lidera Dacio Alonso, "solo el 2% de los afectados reclama lo que legalmente les corresponde". Es decir, dicho al revés, el 98% de las familias afectadas nunca llegar a iniciar un proceso judicial.
Según la Unión de Consumidores, miles de familias continúan reclamando en los tribunales la devolución de gastos hipotecarios, comisiones de apertura y cláusulas abusivas que el Tribunal Supremo ya ha declarado nulas. En Asturias existen 100.000 hipotecas activas y la ley de Consumo del Principado, del año 2002, contempla sanciones de 18.000 euros por infracción grave.
Más de 2 millones de euros recuperados
La Unión de Consumidores logró en 2025 más de 140 sentencias favorables, logrando que los bancos devolvieran tanto los gastos hipotecarios como la comisión de apertura. En algunos casos, los tribunales añadieron incluso un recargo sancionador del 50%. El promedio por socio ganador de la sentencia fue de 1.514,3 euros y el total recuperado supera los 2,35 millones.
"Cada familia que reclama recupera entre 1.200 y 2.200 euros, sin contar intereses, que en muchos casos elevan notablemente la cantidad final. Si extrapolamos ese promedio a las 100.000 hipotecas asturianas, el resultado es de 151,4 millones de euros de deuda mínima que la banca mantiene con los consumidores asturianos solo por gastos hipotecarios y comisiones de apertura", subraya el colectivo.
"Este beneficio obtenido de forma ilícita por la banca asturiana, si lo multiplicáramos por seis como contempla nuestra Ley de Consumidores de 2002, significaría casi 1.000 millones de euros de sanción", denuncian la Unión de Consumidores, que da un tirón de orejas al Gobierno regional. "Si el Principado ejerciese sus competencias sancionadoras en materia de protección de consumidores, dispondría de casi 3.000 millones de euros para políticas públicas de vivienda", remata.
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- La nieve da un tregua en Asturias: el Huerna recupera la normalidad tras el cierre por un accidente de camión y en Pajares ya se circula sin restricciones
- Atención conductores asturianos, el cambio de velocidad en autovía a 100 kilómetros por hora por el nuevo radar de la DGT: dónde está y cómo funciona
- Vuelve y reabre en Asturias el querido restaurante de una famosa cadena especializada en brunch, hamburguesas y platos internacionales: 'Si ya eras fan de su carta, prepárate