Cogersa sumará a 45 empleados más para gestionar la «plantona», aunque su mantenimiento estará subcontratado

Cogersa contratará a 45 empleados más para asumir la gestión pública de la «plantona» (la planta de la fracción resto) tras un periodo de siete meses de formación y ajuste. Tras el incendio que inutilizó temporalmente la instalación, la planta ha iniciado su «puesta en funcionamiento en caliente», como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Ahora, Cogersa decide optar por la gestión pública pese a que emitió en su día informes que sopesaban su licitación a un privado. No obstante, habrá una parte (la relativa a mantenimiento integral) que saldrá a concurso. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, reconoció que más allá de las alternativas teóricas, hay también una apuesta por un “modelo público y político” por parte del Gobierno y unas conversaciones con el comité de empresa del consorcio. El consejero ya había afirmado que la plantilla de la instalación sería "mayoritariamente pública".

El Consejo de Administración y la Comisión Delegada de Cogersa aprobaron este jueves además el Plan de Contratación del consorcio para 2026, con un importe global superior a los 92 millones de euros, según explicó Calvo tras la reunión, en la que también participó la directora general de Medio Ambiente, Susana Madera. El documento incluye nuevas licitaciones por cerca de 60 millones y se presentó como una herramienta para «dar transparencia a los procedimientos y anticipar a las empresas los contratos previstos a lo largo del año».

Calvo enmarcó el plan en inversiones en la mejora del sistema de recogida y de los servicios a los ayuntamientos integrados en Cogersa. Entre las actuaciones destacadas, citó mejoras de servicio en Cadasa y Cangas del Narcea o Valdés.

Críticas de la oposición por un concurso fallido.

Cogersa renuncia a que el plan de «puntos limpios de proximidad» (la instalación de contenedores urbanos para recoger otros residuos al margen de los contenedores tradicionales) cuente con financiación europea.

Calvo explicó que el concurso quedó desierto después de que se presentara un recurso al pliego por parte de una empresa que consideraba que se limitaba la concurrencia dado que una exigencia técnica coincidía con la de un fabricante. El consejero afirmó que, tras una primera impugnación, se introdujo una corrección en una especificación técnica y el proceso continuó hasta finalizar sin adjudicatarios.

«No hubo ninguna contratación de la que desistir, ni ningún procedimiento que no estuviese validado por los tribunales», indicó el consejero, que afirmó que el proceso de concurso se da por cerrado «sin mácula». «Ha llegado al final y ha quedado desierto», recalcó para afirmar que este asunto no motivó críticas de consejeros del consorcio «porque todos estuvieron informados del proceso y conocían los recursos».

Ahora, reconoció que la cuantía europea vinculada al contrato volverá al Principado para que lo asigne a otros proyectos: «El dinero, en conjunto, no se va a perder», dijo. Eso sí, Cogersa no contará con fondos MRR para sus puntos limpios: «La implantación deberá abordarse ahora de forma progresiva», señaló.

Este asunto motivó críticas por parte de los partidos de la oposición. Manuel Cifuentes (PP) consideró al concurso fallido «un ejemplo más del fracaso de gestión del Gobierno». «Haya sido por las prisas o por incompetencia, fracasar dos veces en una licitación debería tener consecuencias y que alguien asuma responsabilidades», señaló el diputado popular.

Adrián Pumares, de Foro, afirmó también que el revés en el plan de los puntos limpios urbanos «evidencia el despropósito de la gestión de Cogersa, con dos licitaciones fallidas, recursos y modificaciones de pliegos por posibles limitaciones a la competencia. La pregunta es quién va a asumir responsabilidades por errores que hacen que se pierdan fondos europeos, ¿quién va a dimitir?», se preguntó.