Colas kilométricas en los locales de Manolo Bakes en Asturias para probar los nuevos cruasanes: ahora más grandes y con un nuevo sabor

Ya están a la venta los nuevos cruasanes de Manolo Bakes, que ahora son más grandes y vienen con rellenos novedosos. Así lo ha hecho público la cuenta oficial de Instagram de la franquicia esta semana. En dicha publicación dejan claro que esta es una evolución de los clásicos “Manolitos” (cruasanes de menor tamaño) esta vez con un tamaño más similar al del cruasán clásico. Sin embargo, la mayor novedad y por la que sus clientes más fieles están más emocionados es por la incorporación de un nuevo sabor junto con tres clásicos. Estos nuevos “Manolos” (así los han denominado) estarán disponibles en cuatro variantes: Cookies & Cream, Pistacho, Biscoff y Crema de avellana, este último como novedad de la marca.

Hasta ahora, los únicos cruasanes de sabores eran los Manolitos. Los Manolos solo existían en su variación original y con cereales. Estos nuevos agregados a su carta se encuentran así descritos:

Cookies & Cream : Manolo relleno de crema de chocolate, con cobertura Cookies & Cream en blanco y negro y galleta para rematar.

Pistacho : Manolo relleno de crema de pistacho y chocolate blanco, con cobertura de pistacho y coronado con pistacho y frambuesa troceada.

Biscoff : Manolo relleno de crema Biscoff, con su cobertura y galleta troceada por encima.

Crema de avellana: Manolo relleno de crema blanca de avellana, cubierto de chocolate con leche y coronado con una barrita de barquillo.

Como se ve en su publicación de Instagram, muchos usuarios se muestran con ganas de probar este nuevo manjar. “Era el siguiente paso lógico ¡Qué ricos!”, apunta una usuaria. “¡Wow! Queremos probarlos”, escribe otra.

Cuatro locales en Asturias

Si eres de Asturias y no te quieres quedar sin el tuyo, recuerda que Manolo Bakes cuenta con cuatro establecimientos en el Principado: C/Uría 44 (Oviedo), centro comercial Parque Principado (Siero), C/ Menen Pérez 4 (Gijón) y centro comercial Los Fresnos (Gijón). Podrás disfrutarlos con un café en el propio establecimiento, pero también se pueden realizar pedidos y recogerlos en tienda o recibirlos a domicilio.

¿Cómo nacen los Manolitos?

La primera idea de este pequeño dulce vino de la mano de los Manzano, una humilde familia de varias generaciones de pasteleros de Colmenar Viejo (Madrid). Se dice que la idea de los “Manolitos” surgió por un error en las cantidades de una remesa de cruasanes de uno de los hijos, Manolo. El nombre de dicho dulce se le ocurrió a una farmacéutica del pueblo y empezaron a comercializarse. En 2012, el nombre “Manolitos” fue registrado por las hermanas de Manolo (Noelia y Remedios) y la marca comenzó a expandirse por la capital de España y por otros municipios de la comunidad.

En 2014, los hermanos Manzano contaban con 6 pastelerías en la Comunidad de Madrid. Fue tal el éxito de estos dulces de mantequilla que reconocidos nombres como Pablo Nuño (economista y ahora CEO de Manolo Bakes) o Álvaro Morata (futbolista) decidieron invertir dinero y unir fuerzas con la Pastelería Manolo, tras intentar crear su réplica ("Crosantinos"). En 2018 nació Manolo Bakes, una franquicia a día de hoy presente en numerosos puntos de nuestro país. En el verano de 2025, la familia Manzano vendió su porcentaje del negocio a la marca por 2,5 millones de euros y se consolidó con un total de 66 locales repartidos por toda España y dos locales más en Lisboa (Portugal). El nuevo inversor, el fondo británico VGO, ya está planeando una expansión por Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Su último objetivo? Llegar a los 100 locales en España.