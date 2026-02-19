El convenio para agilizar las bajas en Asturias dando más protagonismo a las mutuas, sin aplicar tras siete meses de vigencia

El pasado 11 de agosto, la Consejería de Salud del Principado firmó un convenio con la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras para agilizar la tramitación de las incapacidades temporales de trabajadores producidas por lesiones traumatológicas. El fenómeno se ha disparado en los últimos años, lo que está causando una gran inquietud en las empresas asturianas, y el acuerdo suscrito pretende que las mutuas asuman parcialmente esas bajas para acortarlas. No obstante, más de siete meses después de su formalización, el convenio aún no ha echado a andar.

La razón es que aún no se han puesto en común los datos de los diferentes organismos implicados en la gestión de las incapacidades, según informó ayer Manuel Páramo, director de la zona noroeste en Umivale, mutua colaboradora de la Seguridad Social, durante una jornada sobre absentismo laboral organizada por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

Páramo puso cifras al coste de las bajas en el tejido económico regional: 1.712 millones de euros al año, el equivalente al 6% del PIB de la comunidad. En el conjunto del país, el monto anual es de 33.000 millones, lo que supone el mayor desembolso de la Seguridad Social tras las pensiones.

Además, Asturias es, según los datos presentados por Páramo, la tercera comunidad autónoma española donde más aumentaron estas incapacidades entre 2018 y 2023. En concreto, se incrementaron un 43%, sólo por detrás de Galicia (53%) y Canarias (48%).

Asimismo, el Principado despunta entre los territorios donde más se han disparado las bajas de larga duración, aquellas que duran al menos un año. Estas se han casi duplicado en Asturias en el periodo descrito, con un alza del 98%. Es un repunte que únicamente superaron Galicia (162%), País Vasco (139%) y Canarias (131%). A nivel nacional, la mayor parte de esas bajas prolongadas se dieron en "algias" (dolores localizados en alguna parte del cuerpo), que se incrementaron un 92,8%. A continuación figuraron las de salud mental que, no obstante, fue la dolencia que más creció entre 2018 y 2023, con una escalada del 146,5%.

Un "tsunami" post-covid

Páramo lamentó que el absentismo "resta mucha competitividad a las empresas españolas" y que especialmente a raíz de la pandemia de covid "se ha producido un tsunami de bajas de larga duración que se han enquistado y crecido exponencialmente".

El directivo argumentó que el aumento de las bajas en Asturias "no se debe al envejecimiento de la población, sino a un problema de gestión", ya que "hay muchos actores que intervienen en la tramitación de las incapacidades temporales, por lo que es necesario que la coordinación entre ellos sea más eficaz".

Este diagnóstico guarda coherencia con las recientes advertencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre una "deficiencia estructural" en la gestión administrativa de las bajas.

Por su parte, Pablo García, vicepresidente de FADE, reprochó que "no se están poniendo los medios y los recursos para encontrar una solución a un problema que es especialmente grave en este momento en que las empresas de Asturias sufren una gran escasez de personal".