El extraordinario aumento del precio de una cazuela de angula en Asturias: de los 6 euros a los 90 en la actualidad

En Soto del Barco y, más concretamente, en San Juan de la Arena, cuentan las horas para celebrar el Festival gastronómico de la Angula, que alcanza este año su 39.ª edición. Único en su género y considerado el certamen culinario más veterano en España –su presentación fue por todo lo alto en Madrid en 1985 con la presencia de las autoridades locales y regionales de entonces–, también es sin lugar a dudas el que más pone a prueba el bolsillo de los comensales.

Porque comer angula a estas alturas no está al alcance de todo el mundo y obliga a hacer un esfuerzo para poder sentarse a la mesa en algunos de los restaurantes sotobarquenses que participan en el certamen. Pero hay unanimidad: a quien le gusta comer angula "saca el dinero de debajo de las piedras", como recoge un popular refrán. Más de unos años para acá en los que sobre la especie planea la amenaza de la veda total debido a las exiguas capturas que se registran, lo que acabaría por desterrar la ración de angula de las cartas.

Pero de momento no es así tras el reciente fracaso del Ministerio de Transición Ecológica de incluir la anguila en el listado de protección. Así que en Soto del Barco el próximo martes 24 de febrero presentarán el certamen, que se celebrará los días 27 y 28 de febrero, y uno de marzo.

Una fuente de angulas. / David Cabo

Lo que salta a la vista en casi 40 años de festival es que el precio de la ración de angulas ha crecido sin parar y de forma inversamente proporcional a las capturas en el Nalón. A muchos les gustaría que volvieran los precios de antaño: al iniciarse los años 90 del siglo pasado, concretamente en la edición de 1990, la hostelería del concejo fijó el precio de la ración –100 gramos– en 1.600 de las antiguas pesetas. La idea era servir unos 1.500 kilos durante los días de festival. Aunque baja, más lo había sido aún la cantidad con la que se estrenó el certamen a mediados de la década de los 80: unas más que atractivas 500 pesetas –apenas 6 euros– por ración.

Cambio de siglo

¿Alguien se imagina hoy en día poder comerse una cazuela de angula al ajillo por menos de 6 euros? Más bien que no. Durante esa década los precios de la ración de angula empezaron a crecer aunque de forma lenta. En 1996 se situó ya en 2.300 pesetas (unos 13 euros) y el precio pegó un buen estirón con el cambio de siglo y la entrada en circulación del euro: en 2002 los 100 gramos costaban 27 euros, unas 4.500 de las antiguas pesetas.

A partir de ahí, solo hizo crecer: a mediados de la década la cazuela se situó en 48 euros; un euro más dos años después. Por entonces la hostelería comenzó a ofertar también un menú, que además de la ración de angula incluye un entrante y un segundo. El inicio de la actual década empezó, no obstante, con contención: la cazuela, en 58 euros; y 78 el menú.

Preparación de angula en el antiguo y desaparecido Gurugú, en San Juan de la Arena, en el festival de 1999. / LNE

Pero la progresiva escasez -además del inevitable encarecimiento en general del coste de la vida- ha tirado al alza sin parar de unos precios que el año pasado se situaron en 90 euros, la cazuela, y 120 euros, el menú. Para este festival está por determinar el coste de la ración, ya que la cotización en la rula es determinante para fijarlo. El menú estará en 130 euros.

Buenas capturas

En los últimos días ha habido buenas capturas, lo que indica quizás que el precio de la ración se contenga. Todo está por ver. Igual el resultado de esta campaña. En capturas nada tienen que ver las cifras de los años 70, desde que se tienen mediciones fiables, a las de ahora. Entonces, entre 1973 y 1979 las capturas medias anuales en el Nalón eran de 41,4 toneladas. Una cifra que cayó 22,7 a principios de los 80. Y hasta 1992 se cayó hasta las 10,9 toneladas.

Para despedir el siglo XX hubo una muy mala campaña: con 3.773 kilogramos en 1997-1998. Una cantidad baja, pero que ya se quisiera en los últimos años: en 2025 se rondaron los 352 kilos rulados en San Juan de la Arena, proclamada la capital angulera de España, un título que sus pescadores, vecinos y hosteleros defienden a capa y espada. Porque ya lo dijo uno de sus más ilustres residentes, Rubén Darío: "La angula del Nalón es una cosa muy buena".