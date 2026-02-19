¿Cuánto cuesta hacer una tortilla de patatas en plena crisis con los huevos? Spoiler, sale más barata comprarla en el supermercado

¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No lo sabemos y, francamente, no nos interesa. Somos mucho más conscientes de la desgracia que vino después: en el último año, los precios de los huevos han aumentado un 137%. Existen varias causas del problema: las complejidades de la burocracia, los costes del cuidado ecológico de los animales, la huella destructiva que dejó la gripe aviar en la industria… Pero hay que admitir también nuestro propio papel en la crisis. Desde 2021, la demanda de la fuente proteínica ha crecido en un 17%. Producir huevos se vuelve cada vez más difícil, y el producto lo necesitan cada vez más personas.

Tortitas con sirope de chocolate, huevos escalfados con tomate y tostadas de huevo con guarnición, por mucho que nos agradaban durante todos estos años, poco a poco se han convertido en artículos de lujo. Y ahora, ya no será tan fácil disfrutar los platos que hace solo 12 meses se veían asequibles. ¿Acaso pierde también la amada tortilla de patatas su estatus de “comida del pueblo” para pasar a ser una delicadeza reservada para las ocasiones especiales? A través de unos cálculos meticulosos y, sin duda, 100% precisos, lo averiguamos.

Ingredientes

Supongamos que en una típica familia asturiana viven cuatro personas (los perros no deberían comer la tortilla, este año los ponemos a dieta con los platos de Lidl que controlan su nutrición). Entonces, vamos a necesitar lo siguiente:

700 g de patatas, lo que en el Mercadona más cercano equivale a unos 86 céntimos;

300 g de cebolla, que nos costarán 0,72 €;

aceite de oliva virgen extra en obscenas cantidades: unos 20 ml para caramelizar la cebolla, 200 ml más para freír las patatas, y una cucharita al final para cuajar la tortilla. En total, 1,16 €;

sal,

y los héroes de la fiesta: 6 huevos de categoría M que, a partir de octubre, pasaron a costar 3,14 € por docena, un euro más alto del precio habitual. Usando la mitad de la caja, pagaremos 1,57 €.

Preparación

Pelamos la cebolla (gratis), la cortamos en juliana (por voluntad propia), la ponemos en una sartén (ya la teníamos comprada) a fuego muy lento (¡uy!). Si, a fuego lento, una cocina eléctrica gasta aproximadamente 8 céntimos por hora, esta etapa nos costará unos 4 céntimos. Vale.

Mientras se carameliza la cebolla (hay que removerla cada cuanto, pero el esfuerzo no cuesta nada), pelamos y cortamos la patata y la dejamos en el agua durante 15 minutos. Para cubrir cuatro patatas, usamos 1,5 litros de agua del grifo: son 0,002 € por litro, entonces, necesitamos 0.3 céntimos.

Ponemos una sartén con aceite de oliva abundante y, antes de que se caliente, metemos las patatas. Después de unos 10 minutos a fuego lento (1.33 céntimos), cuando las patatas se confitan, subimos el fuego para que queden doradas, y en 2 ó 3 minutos gastamos 2 céntimos más.

Sacamos las patatas, las escurrimos bien del aceite (un euro por el desagüe, literalmente), ponemos la cebolla sobre ellas en un bol grande, batimos los huevos con muchísimo cuidado, porque productos de lujo no se deberían derramar, y los añadimos al bol. Mezclamos los tres ingredientes con un tenedor y con buenos deseos.

Cuajamos la tortilla durante 3 ó 4 minutos y le damos la vuelta, dejando 4 céntimos por electricidad como el último sacrificio a nuestra hambre. ¡Qué aproveche!

Resultados

Vamos a ver. Los productos, incluyendo medio paquete de los huevos, nos quedan a 4,31 euros. El agua y la electricidad usados en la preparación se toman 11,63 céntimos más. En total, los ingredientes y el proceso necesarios para hacer una tortilla de patatas cuestan aproximadamente 4,43 euros. A modo de referencia, 600 g de tortilla en Mercadona valen 2,80 €.

En realidad, ¿ha subido tanto el coste de nuestro plato favorito? Depende de cómo lo mires. Si te lo comes una vez a la semana, la diferencia de 2 euros al mes causada por el precio elevado de los huevos no resulta tan marcada. Sin embargo, lo que sí se nota es el panorama general. Dos euros por aquí y tres por allí se acumulan y, antes de que nos demos cuenta, se convierten en un problema mayor. Pero, mientras la tortilla sigue siendo buena, nos apañamos.