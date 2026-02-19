Las educadoras de las escuelinas no descartan nuevos encierros y advierten: "Barbón, si tú nos la cuelas cerramos las escuelas"
El Principado propone asegurar las plazas de las trabajadoras no estabilizadas para que las trabajadoras no corran el riesgo de perderla cuando pasen a formar parte de la plantilla regional
Cansadas y hastiadas, pero con las ganas de luchar intactas. Las educadoras de las escuelinas se manifestaron este jueves en Oviedo al ritmo de los tambores para dejar al Principado una cosa clara: “Barbón, si tú nos la cuelas cerramos las escuelas” y “Ledo, atina o acabas como Espina”.
Las educadoras piden que el reconocimiento del Grupo B (clasificación profesional que requiere titulación de formación profesional superior) no se retrase hasta 2027, año electoral, y que se ponga en marcha cuanto antes un proceso extraordinario de estabilización para el personal afectado. Sostienen que algunas de estas medidas podrían aplicarse sin coste económico adicional si existiera voluntad política.
Y no están dispuestas a parar hasta conseguirlo. “Salimos de un encierro de 24 horas (en la consejería de Hacienda) y probablemente no sea el último”, advirtió Tania Alonso, delegada de CCOO, único partido convocante de la manifestación y de la huelga de estos días.
Inestabilidad laboral
Por el momento, han dado un pequeño paso. El encierro les sirvió para tener un encuentro con Miguel Ángel Rodríguez, director general de Función Pública, que les puso sobre la mesa la posibilidad de bloquear las plazas de las trabajadoras no estabilizadas para asegurar que no se queden sin ella una vez pasen a formar parte de la plantilla del Principado, algo que para el sindicato es “fundamental”, aunque “todavía no hay nada concretado”.
“Y tampoco es suficiente, esto es un parche. Para nosotras nos da una pequeña tregua de tranquilidad, pero no es la solución. Nosotros queremos estabilizar, como el resto de compañeras”, defendieron Anabel Gil, de la escuela infantil de La Toba (Avilés) y Silvia Sánchez, trabajadora en Mieres, tras la marcha que reunió a unas 250 personas.
Ninguna de las dos está estabilizada, con la incertidumbre que ello conlleva. El próximo 1 de abril pasarán a ser absorbidas por el Principado, pero “si nuestras plazas no son fijas corremos el riesgo de que puedan salir a un concurso de traslados y nos quedemos fuera”.
Un 23% de seguimiento de la huelga
Por su parte, Alba Fernández, educadora en la escuela infantil de Oviedo, advirtió que “hay muchas mujeres interinas que se han presentado en diferentes bolsas de ayuntamientos y por esta red autonómica dicen que esas bolsas van a desaparecer. Hay compañeras que ya se quedan en su puesto de trabajo. Entonces, igual que Miguel Ángel, director de Función Pública, se reunió con las no estabilizadas, consideramos que también se deberían reunir con el personal interino y escucharlas, porque es un gran número”.
Por la mañana, la consejera de Educación, Eva Ledo, deseó que llegue la paz “a no mucho tardar”, aunque subrayó que no ve posible “un cierre de la actividad lectiva el 15 de julio”, como reclaman las trabajadoras, porque “estamos hablando de una enseñanza, de una etapa educativa que además de la propia etapa educativa muy importante también tiene un aspecto asistencial que no podemos olvidar”.
La marcha, que salió desde la estación de trenes hasta la sede de la Consejería de Educación, fue el culmen a la segunda jornada de huelga convocada, que según datos de la Consejería de Educación (que solo contempla las escuelas que dependen del Principado y se refieren al total de la plantilla, incluidos los trabajadores de servicios mínimos), el 23% de las trabajadoras.
