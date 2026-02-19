Segundo día de huelga de las educadoras de las escuelinas, con un 23% de seguimiento: "Es vergonzoso que este Gobierno siga sin desbloquear el conflicto"

Las educadoras de las escuelinas se enfrentan hoy a su segunda jornada de huelga consecutiva, con unos datos de seguimiento similares a los del día de ayer. Según datos de la consejería de Educación (que solo contempla las escuelas que dependen del Principado y se refieren al total de la plantilla, incluidos los trabajadores de servicios mínimos), el 23% de las trabajadoras de las Escuelas Infantiles han secundado los paros.

Un respaldo que desde CC OO, único sindicato convocante, vuelven a celebrar como "un éxito". Con cifras que superan, por segundo día consecutivo, el 80% en la red autonómica y alcanzan el 100%. En la administración local, los datos se sitúan entre el 61% y el 100%. En este caso, los datos del sindicato son respecto a la plantilla que puede hacer huelga, sin contar la obligada a trabajar por servicios mínimos.

Por municipios, la incidencia varía de unas zonas a otras: en Oviedo alcanzan el 85%; en Gijón, el 61%, y en Avilés, el 65%. En otros concejos como Langreo, Noreña, Ribadedeva, Ribadesella, Nava, Laviana, Siero, Gozón, Cangas de Narcea y Tineo el seguimiento ha sido del 100%. "Es vergonzoso que esté Gobierno siga sin desbloquear este conflicto, sin sentarse con el sindicato que preside esta lucha y se esconda en mesas de diálogo que no aportan soluciones", sentencian desde Comisiones.

Gran manifestación

Este nuevo paro va acompañado de una manifestación que saldrá hoy, a las 18.00 horas de la estación de Renfe en Oviedo para terminar frente a la Consejería de Educación. Las educadoras piden que el reconocimiento del Grupo B no se retrase hasta 2027, año electoral, y que se ponga en marcha cuanto antes un proceso extraordinario de estabilización para el personal afectado. Sostienen que algunas de estas medidas podrían aplicarse sin coste económico adicional si existiera voluntad política.

Ante la falta de avances, el colectivo anuncia nuevas movilizaciones. "Si siguen enrocados en no negociar, continuaremos con las movilizaciones", advierten. Aunque reconocen el desgaste que supone una huelga prolongada, insisten en que el colectivo se mantiene unido. Las educadoras subrayan además que cuentan con el respaldo de las familias. "Ellos ponen a las familias como excusa, pero las familias están con nosotras", señalan.

Además, 19 trabajadoras de la red de 0 a 3 años permanecen desde ayer encerradas en la Consejería de Hacienda. Tras la movilización de hoy, CC OO se reunirá con las bases para decidir cuales son los próximos pasos a seguir ante