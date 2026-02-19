Entrañable homenaje a los doctores García-Morán y Pozo en Oviedo: "Se profesaban respeto mutuo"
La Real Academia de Medicina organiza un acto de memoria para los dos cirujanos, fallecidos el año pasado
No pudo ser más apropiado el homenaje conjunto que este jueves realizó en Oviedo la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado de Asturias (RAMPRA) para recordar a Faustino Pozo y Manuel García-Morán, doctores en Medicina y académicos numerarios que fallecieron el pasado año. No pudo ser más apropiado porque ambos se profesaban «respeto mutuo» e incluso fueron compañeros durante años en el antiguo Hospital General de Asturias, en Oviedo.
Así lo reseñó Sergio Pozo, hijo del doctor Pozo, quien dedicó un panegírico a su padre, en nombre de sus hermanos Ana, Elisa y Juan. «Nuestro más sentido pésame a la familia del doctor García-Morán, al que papá siempre se refirió como “el Jefe” incluso tras muchos años de vidas profesionales separadas», reseñó.
Sergio Pozo repasó el historial profesional de su padre, pionero de la cirugía no invasiva en Asturias, un «trabajador incansable, hombre metódico y compasivo». Pero también incluyó un guiño personal: «Además de eso fue un padre cariñoso y un abuelo entrañable, capaz de conducir más de 10.000 kilómetros al año para ver unos días a sus nietos».
Del doctor García-Morán se encargo de realizar la semblanza su hija Beatriz García-Morán, quien recordó los inicios de su joven padre en Nueva York como cirujano con la ayuda y consejos del médico y premio Nobel asturiano Severo Ochoa. Pese a su dilatada trayectoria profesional, que incluyó una participación como esquiador en los Juegos Olímpicos de 1960, su hija reseñó que «nunca perdió el interés por aprender, y volvió a la Facultad de Medicina para estudiar Bioquímica, se matriculó en alemán... Tesón no le faltó nunca».
En el acto intervinieron también el presidente de la Real Acaldemia, Juan Sebastián López-Arranz y Arranz, además de José Luis Álvarez-Cofiño Suárez, Académico de Número.
