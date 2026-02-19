“Espero que llegue la paz a no mucho tardar”, afirma la consejera de Educación sobre las escuelinas

“Vamos avanzando por el camino correcto y espero que llegue la paz a no mucho tardar”, asegura la consejera de Educación, Eva Ledo, sobre las demandas de las educadoras infantiles de las escuelinas. Subraya que no ve posible “un cierre de la actividad lectiva el 15 de julio”, como reclaman las trabajadoras, porque “estamos hablando de una enseñanza, de una etapa educativa que además de la propia etapa educativa muy importante también tiene un aspecto asistencial que no podemos olvidar”.

Aunque, añade, ve factible “alguna otra mejora que quiero hablar en la mesa de diálogo” en una reunión que aún no tiene “fecha concreta” pero que espera “poder convocar la semana que viene”. Sí podría producirse un encuentro con el área de Empleo Público a lo largo de la jornada de hoy, un día después de que diecinueve trabajadoras de las escuelinas se encerrasen en la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y en la segunda jornada de huelga convocada en esta semana.

La Consejera aludió a que es necesario “distinguir dos ámbitos”. Uno es el funcionamiento diario de la escuela infantil y otro las “mejoras a las que hemos ido llegando dentro de la mesa de diálogo con las organizaciones sindicales”. Sobre la primera de las cuestiones, “se van aportando soluciones, vamos avanzando y creo que podemos decir que en este momento tenemos integración, extensión y mejora continua”.

Conjugar

En cuanto a los acuerdos a los que se han llegado con las organizaciones sindicales incidió en que “ya existe con tres de ellas” y que queda CC OO, que es quien mantiene la huelga activa. Esta fuerza sindical reivindica un “cronograma en cuanto a la integración en el grupo B”. Sobre el calendario “está trabajando Empleo Público” y se tratará de concretar “en los próximos días”. Se entregará entonces, dice Eva Ledo, “el primer documento del reglamento para comenzar su tramitación parlamentaria y en él ya van definidas ciertas condiciones que ellas nos habían demandado”.

Destacó la Consejera que “queremos las mejores condiciones posibles para las trabajadoras de las escuelas infantiles y además en cuanto a calidad educativa se ha avanzado mucho. Tenemos que conjugar las dos cosas”.