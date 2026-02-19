Fátima Sánchez, especialista en oncología médica en el HUCA de 26 años: "Hay jornadas tan largas e intensas que te cuesta hasta retener el nombre del paciente"

No se arrepiente Fátima Sánchez, de 26 años, de haber elegido las especialidad de oncología médica. Sabía que era especialmente dura. Pero sí quizás admite cierto hartazgo por las condiciones en las que tiene desarrollar su labor.

Esta médico residente en el HUCA desde hace un par de años no dudó este jueves en plantarse en la manifestación convocada en Oviedo por la Plataforma de Médicos del Sespa de Asturias, en plena huelga general en España (el paro dura toda esta semana), contra las condiciones que regulan la profesión y el estatuto marco que quiere aprobar la ministra de Sanidad, Mónica García.

La Plataforma reclama que las guardias de 24 horas sean opcionales y que las horas extras que echan los médicos coticen a la Seguridad Social, no como ahora. Acumulan más de 200 horas mensuales sin un "descanso real", advierten.

«Cuando te haces médico sabes de qué va esto, pero nadie te cuenta todo el esfuerzo extra que tendrás que hacer», explica. «Es que todos los días sales muy cansada del trabajo. Yo llevo dos años y es increíble el ritmo. Nunca tienes un descanso completo o real. Hay días en los que te cuesta hasta retener el nombre del paciente tras jornadas tan largas e intensas. No es que no queramos dar buena atención, sino que no puedes en condiciones de agotamiento», describe Fátima Sánchez. «Esto repercute mucho en la asistencia y esperamos que protestar sirva para algo», sentencia.