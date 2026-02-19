Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

Hacienda lo hace oficial: los mayores de 65 años ya pueden donar su vivienda a sus hijos pagando cero impuestos

La nueva medida resuelve la duda frecuente de si es mejor transmitir los bienes vía donación o herencia

Una pareja de pensionistas dando un paseo

Una pareja de pensionistas dando un paseo

Leire Rodom

Cuando se planifica una herencia surgen infinidad de dudas sobre el momento adecuado para distribuir los bienes o la mejor fórmula para poder pagar el mínimo de impuestos. Muchas personas se plantean cuál es la opción más conveniente: hacer una donación, recibir una vivienda en herencia o comprarla.

En España, las donaciones no son gratuitas. El donante tiene que pagar el IRPF si la donación genera una ganancia patrimonial, ya que el inmueble ha aumentado su valor con el paso del tiempo. Recientemente, el Ministerio de Hacienda ha aprobado una resolución que permite a los mayores de 65 años donar o vender su vivienda habitual sin tributar.

Un funcionario de la Seguridad Social alerta sobre algo que muchas personas desconocen cuando les toca jubilarse: &quot;Se te puede pasar el plazo&quot;

Un funcionario de la Seguridad Social alerta sobre algo que muchas personas desconocen cuando les toca jubilarse: "Se te puede pasar el plazo" / Freepik

Donar en vida

La exención del IRPF para mayores de 65 años se vuelve a posicionar en el centro del debate fiscal. La normativa siempre se encuentra en un constante cambio. Por parte del Gobierno se plantea la limitación de bonificaciones o exenciones fiscales en los impuestos de sucesiones y donaciones. La "letra pequeña" de esta nueva medida genera cierta alarma en las personas que se encuentran en el debate de si transmitir los bienes vía donación o herencia.

Según el abogado experto en herencias Manuel Hernández, quien explicó a Nuria Roca en su programa de televisión "La Roca", la donación de una propiedad de los padres a sus hijos implica tomar en consideración varios factores relevantes. Actualmente, si donamos en vida un inmueble es fundamental tener en cuenta si la persona supera o no la edad establecida. En el caso de ser mayor de 65 años, aquellos que quieran donar o vender su vivienda no deberán tributar en el IRPF, siempre que cumplan una serie de requisitos. Entre estas condiciones destacan que la residencia habitual haya sido del donante desde hace al menos 3 años (demostrado a través del empadronamiento), y que no sea una segunda vivienda. Es de vital importancia ser consciente que la plusvalía municipal debe de pagarse igualmente.

Menores de 65 años

En cambio, si el donante no supera los 65 años de edad, dicha venta o donación sí tributará el IRPF, en concreto la diferencia entre el valor de lo adquirido y lo donado. No obstante, el importe varía dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que residas.

En las donaciones, la tributación se rige por sujetos pasivos, por lo que la edad de cada miembro de un matrimonio es determinante, aunque la vivienda sea ganancial. Por lo tanto, la Dirección General de Tributos afirma que si uno de los cónyuges es menor de 65 años y el otro no, el menor debe de tributar igualmente el IRPF por la parte que le corresponda.

Es importante saber que, aunque exista una ganancia por la transmisión del inmueble, no habrá que pagar nada en la declaración de la Renta. Esta exención solamente afectan al IRPF de los padres que donan su vivienda. No obstante, los hijos como beneficiarios deberán afrontar el impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Hacienda.

Hacienda / f

Donaciones reversibles

Una de las cuestiones menos conocidas de la donación es que puede revocarse por ingratitud. Por lo tanto, si la persona responsable considera que su donatario ha actuado de "forma ingrata", tiene la posibilidad de solicitar judicialmente la devolución del bien donado. La gratitud puede resultar un concepto muy genérico. Sin embargo, en el ámbito jurídico no es una cuestión menor: debe de acreditarse y valorarse. Regulada en el artículo 648 del Código Civil, la acción debe de realizarse en el plazo de un año. Las causas principales para la revocación incluyen delitos contra el donante (persona, honor, bienes), maltrato psicológico o imputaciones falsas de delitos

Resulta crucial el cumplimiento de todos los requisitos en el momento de la declaración de la renta para evitar futuras incidencias con la Agencia Tributaria.

Noticias relacionadas y más

Una opción legal y físicamente ventajosa que conviene, sin duda alguna, conocer.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
  2. Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
  3. En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
  4. En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
  5. Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
  6. La nieve da un tregua en Asturias: el Huerna recupera la normalidad tras el cierre por un accidente de camión y en Pajares ya se circula sin restricciones
  7. Atención conductores asturianos, el cambio de velocidad en autovía a 100 kilómetros por hora por el nuevo radar de la DGT: dónde está y cómo funciona
  8. Vuelve y reabre en Asturias el querido restaurante de una famosa cadena especializada en brunch, hamburguesas y platos internacionales: 'Si ya eras fan de su carta, prepárate

Hacienda lo hace oficial: los mayores de 65 años ya pueden donar su vivienda a sus hijos pagando cero impuestos

Hacienda lo hace oficial: los mayores de 65 años ya pueden donar su vivienda a sus hijos pagando cero impuestos

Cientos de asturianos logran recuperar hasta 2.200 euros por abusos hipotecarios de sus bancos (y eso que solo reclama el 2% de los afectados)

Cientos de asturianos logran recuperar hasta 2.200 euros por abusos hipotecarios de sus bancos (y eso que solo reclama el 2% de los afectados)

Alfredo Canteli y Carmen Moriyón, distinguidos por la ministra de Defensa: "Sentimos honor y emoción"

Alfredo Canteli y Carmen Moriyón, distinguidos por la ministra de Defensa: "Sentimos honor y emoción"

Pepe Álvarez, secretario general de UGT: "A los hosteleros que se dicen perjudicados por el salario mínimo, les pregunto: ¿cuánto han subido los cafés estos años?"

Pepe Álvarez, secretario general de UGT: "A los hosteleros que se dicen perjudicados por el salario mínimo, les pregunto: ¿cuánto han subido los cafés estos años?"

Los "puntos limpios urbanos" de Cogersa, en un callejón sin salida tras quedar desierto el concurso

El increíble aumento del precio de una cazuela de angula en Asturias: de las 500 pesetas de los años 80 a los 90 euros de la actualidad

El increíble aumento del precio de una cazuela de angula en Asturias: de las 500 pesetas de los años 80 a los 90 euros de la actualidad

Aumenta en Asturias el riesgo de pobreza o exclusión social: los malos datos que avanza un último estudio

Aumenta en Asturias el riesgo de pobreza o exclusión social: los malos datos que avanza un último estudio

“Espero que llegue la paz a no mucho tardar”, afirma la consejera de Educación sobre las escuelinas

“Espero que llegue la paz a no mucho tardar”, afirma la consejera de Educación sobre las escuelinas
Tracking Pixel Contents