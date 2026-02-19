Imasa presenta ante el juez el pacto con los acreedores para su homologación
La aprobación del plan por parte del juzgado es necesaria para evitar el temido concurso
Imasa Ingeniería y Proyectos ha presentado ante el Tribunal de lo Mercantil de Oviedo para su homologación el plan de reestructuración que la compañía asturiana de ingeniería industrial propuso a sus acreedores. Según certificó la entidad Lexadit, que actúa en su condición de experto en la reestructuración, el plan alcanzó las mayorías suficientes para su aprobación legal, pese a las quitas a los acreedores de hasta el 80%.
Para alejar definitivamente la amenaza del concurso de acreedores, el plan de reestructuración de Imasa debe contar con la homologación judicial. El pasado 11 de febrero, la representación de Imasa presentó escrito solicitándolo días después de alcanzar el acuerdo con la mayoría de los acreedores.
Una vez presentado el escrito, el Tribunal de lo Mercantil ha dispuesto la prohibición de iniciar ejecuciones judiciales o extrajudiciales sobre los bienes de Imasa y la paralización de las ejecuciones ya iniciadas hasta que se resuelva sobre la homologación. Además, una vez recibida la solicitud, el letrado de la Administración de Justicia ha dado traslado a los acreedores para que, en el plazo de quince días hábiles, manifiesten lo que consideren oportuno sobre el plan de reestructuración de la compañía asturiana de ingeniería industrial.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
- ¡Final feliz en Cudillero! Encuentran vivo en el bosque al octogenario desaparecido tras día y medio de búsqueda
- La llamada de auxilio a su hijo del octogenario desaparecido en Cudillero: 'Ven a traeme un palu, a ver si soy a levantame
- La nieve da un tregua en Asturias: el Huerna recupera la normalidad tras el cierre por un accidente de camión y en Pajares ya se circula sin restricciones
- Atención conductores asturianos, el cambio de velocidad en autovía a 100 kilómetros por hora por el nuevo radar de la DGT: dónde está y cómo funciona
- Nacho Manzano, el cocinero tres estrellas Michelin de Asturias, expande su cocina y se pondrá al frente de dos restaurantes en Oporto