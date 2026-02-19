Imasa presenta ante el juez el pacto con los acreedores para su homologación

Imasa Ingeniería y Proyectos ha presentado ante el Tribunal de lo Mercantil de Oviedo para su homologación el plan de reestructuración que la compañía asturiana de ingeniería industrial propuso a sus acreedores. Según certificó la entidad Lexadit, que actúa en su condición de experto en la reestructuración, el plan alcanzó las mayorías suficientes para su aprobación legal, pese a las quitas a los acreedores de hasta el 80%.

Para alejar definitivamente la amenaza del concurso de acreedores, el plan de reestructuración de Imasa debe contar con la homologación judicial. El pasado 11 de febrero, la representación de Imasa presentó escrito solicitándolo días después de alcanzar el acuerdo con la mayoría de los acreedores.

Una vez presentado el escrito, el Tribunal de lo Mercantil ha dispuesto la prohibición de iniciar ejecuciones judiciales o extrajudiciales sobre los bienes de Imasa y la paralización de las ejecuciones ya iniciadas hasta que se resuelva sobre la homologación. Además, una vez recibida la solicitud, el letrado de la Administración de Justicia ha dado traslado a los acreedores para que, en el plazo de quince días hábiles, manifiesten lo que consideren oportuno sobre el plan de reestructuración de la compañía asturiana de ingeniería industrial.