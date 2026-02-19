El impacto de la guerra comercial en Asturias: las ventas en el exterior se redujeron un 2,1% en 2025

Asturias redujo sus exportaciones en 2025 en un 2,1% respecto al ejercicio anterior, hasta 5.655 millones de euros, mientras que las importaciones bajaron un 5,2%, hasta 5.304,2 millones, en un clima de incertidumbre por la guerra arancelaria desataca por las políticas del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

Según los datos publicados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Asturias mantiene una balanza comercial positiva. El mayor volumen de la caída de las importaciones hizo que Asturias registrara el pasado año un superávit de 350,8 millones de euros frente a los 180,5 millones registrados en 2024.

Francia sigue siendo el principal país de destino de las exportaciones asturianas (685 millones de euros), seguido de Italia, Portugal, Alemania y Reino Unido, que es el principal destino fuera de la Unión Europea pero registra una caída del 36,3%. Estados Unidos figura en el noveno lugar (229 millones), con un ligero descenso de las ventas de Asturias allí del 1,9%.

Estados Unidos sigue siendo el principal origen de las importaciones de Asturias (834 millones de euros) pese a registrar un descenso del 4,65%. Alemania, China, Canadá y Perú (origen de minerales, gas y frutas), completan la lista de los cinco principales importadores.

Las menas y los desechos de metales (principalmente mineral de hierro y chatarra) son el principal producto que importa Asturias (1.540 millones de euros) por el peso del sector siderúrgico con las factorías de ArcelorMittal. Le siguen hierro y acero, carbón, petróleo y gas natural.

En cuanto a las exportaciones, Asturias vende en el exterior principalmente metales no ferrosos (1.317 millones de euros), sobre todo zinc fabricado por AZSA, seguido de hierro y acero, manufacturas de metales, pasta de papel (de la fábrica de Ence en Navia) y equipos de transporte. En la estadística destaca la fuerte caída de las exportaciones de manufacturas de metales (-43,5%) en un último trimestre del año en el que estuvo parado por avería uno de los dos altos hornos de Gijón, lo que recortó la producción de los talleres acabadores de ArcelorMittal en Asturias.

Solo en el mes de diciembre, las exportaciones asturianas subieron un 34,9% en tasa interanual, hasta 487,3 millones de euros, mientras que las importaciones descendieron un 23,2%, hasta 347,6 millones.

A nivel nacional el déficit comercial aumentó un 41,6 % en 2025, hasta alcanzar los 57.054 millones de euros, debido al repunte de las importaciones respecto al año anterior en un contexto de mayor dinamismo de la demanda interna.

Así, las exportaciones de bienes alcanzaron los 387.092 millones, un 0,7 % más que en 2024 y el segundo mejor registro anual de la serie histórica, mientras que las importaciones sumaron 444.146 millones, con un alza del 4,6%.