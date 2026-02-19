La indignación de los estudiantes de la Universidad de Oviedo ante la llegada de las privadas: "En los hospitales de Asturias no sobran plazas de prácticas"

La posibilidad de que los estudiantes de las universidades privadas que prevén instalarse en Asturias a través de centros adscritos puedan realizar prácticas en la sanidad pública indigna a los alumnos de la Universidad de Oviedo que desde hace años llevan sufriendo las dificultades que existen para poder conseguir ellos mismos una plaza.

“Nos sorprende que les pongan tantas facilidades cuando a nosotros, en cambio, se nos ponen muchas trabas. En Asturias no sobran plazas de prácticas, y si sobran entonces que nos mejoren a nosotros las condiciones”, reclama una estudiante de enfermería que ha vivido en primera persona estos obstáculos. Esta opinión, asegura, no es solo suya: “Lo hablo con mis amigas y con mis compañeros; parece que se están riendo de nosotros”.

El presidente Adrián Barbón defendió este miércoles en el Pleno que la llegada de centros adscritos permitirá a estudiantes que ahora se tienen que ir de Asturias “estudiar al lado de casa”. Una afirmación que tampoco ha sentado bien entre los jóvenes de la universidad pública. “Si faltan plazas, que aumenten las de la universidad pública. Aunque la excusa para no hacerlo es, precisamente, que empeoraría las prácticas porque no hay capacidad docente”, afirma la joven.

En Enfermería las prácticas empiezan desde el primer curso, y ahí arrancó su odisea. La joven (que prefiere no dar su nombre porque aún no ha completado la carrera) reside en Oviedo, aunque por nota está realizando sus estudios en la facultad de Gijón. Esto limita ya sus opciones a la hora de elegir centro hospitalario, ya que la Universidad no permite a los estudiantes del centro gijonés hacer prácticas en el área IV (la de Oviedo); y viceversa.

Poca capacidad docente

Esta limitación viene marcada por la capacidad docente. Es decir, la capacidad de los hospitales para poder acoger estudiantes en prácticas. “Yo he intentado solicitar rotaciones, pero no se puede”, explica.

Ante la imposibilidad de realizar las prácticas en Oviedo, decidió solicitarlas en un primer momento en el hospital Vital Álvarez Buylla, de Mieres. El primer año se las denegaron, aunque en segundo tuvo más suerte y obtuvo una de las cuatro plazas disponibles. Ahora, en cuarto de carrera ha sido asignada al hospital de Cabueñes, en Gijón.

“Nosotros hacemos prácticas entre septiembre y noviembre y de enero a abril. En teoría comenzamos por planta y acabamos en la UCI; pero, como somos tantos y no tienen capacidad, muchas veces acaban rotando y cambiando el orden”, cuenta. En su caso, por ejemplo, ante la imposibilidad de que continuase este curso las prácticas en Cabueñes, la han mandado directamente al hospital de Jove, donde “la UCI no tiene las mismas capacidades, por lo que para mí es peor”.

Según la jurisprudencia actual, no cabe un “veto” general por el mero hecho de que la universidad sea privada, aunque la Administración sí podría limitar, ordenar y condicionar el acceso a las prácticas en hospitales públicos por criterios objetivos (capacidad docente, planificación de plazas, disponibilidad de tutores, organización asistencial y docente).

No obstante, y a pesar de toda esta problemática, la estudiante asegura que “nuestras prácticas son un lujo. Yo tengo una enfermera para mí, hago todo lo que ella haga. Si aumentan las plazas para que puedan venir los de las privadas eso puede cambiar, y va a mermar la calidad”. Y advierte: “Se habla de que los alumnos de la privada hagan plaza en la pública, pero a nosotros no se nos da la opción contraria”.