La tensión en el Gobierno por las universidades privadas se mantiene: IU urge a Barbón una reunión ante "la gravedad" de la autorización

Izquierda Unida, socio del PSOE en el gobierno del Principado, ha exigido una reunión con el presidente del Principado, Adrián Barbón, "ante la gravedad de la llegada de las universidades privadas a nuestra comunidad autónoma". La reacción de IU se produce tras una reunión de la colegiada de la organización (el órgano más amplio) y ante las tensiones en el Ejecutivo por la discrepancia existente entre los socios sobre la implantación de titulaciones privadas.

La secretaria de Organización de IU, María José Miranda, afirmó tras la reunión interna que la entrada de las universidades privadas en Asturias causa "gran preocupación no solo en los dirigentes de Izquierda Unida, sino también en la militancia". Ante esta situación, la dirección colegiada y la dirección ejecutiva del partido pedirán "una reunión al máximo nivel político", con el presidente Barbón.

"Creemos que es necesario plantear esta preocupación" ante una "acción tan grave como la que el PSOE ha llevado a cabo". La postura de IU no aplaca la discrepancia entre los dos socios del Ejecutivo, aunque abre una vía de diálogo para resolverla. Pero la parte socialista del Gobierno confiaba en que la coalición desistiese de formalizar un recurso judicial contra la decisión adoptada por el Consejo de Gobierno de autorizar la implantación de centros asociados de universidades privadas en Oviedo y Avilés.

Noticias relacionadas

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, advirtió este martes en el Pleno de la Junta de que "habría consecuencias políticas" si IU activaba una vía judicial contra el decreto de instalación de las universidades privadas, una decisión adoptada por el Gobierno compartido del que la misma formación forma parte. Aunque fuentes de IU sostienen que no hay aún una decisión tomada, el hecho de que el asunto no haya quedado zanjado mantiene vivas los recelos en el Gobierno regional.