Logro histórico del personal de las residencias para mayores del Principado: aprobado el complemento de peligrosidad tras años de lucha
La Consejería de Derechos Sociales se había comprometido en junio a sacar adelante la reivindicación, tras las últimas jornadas de huelgas y concentraciones
El personal de la red de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) ha alcanzado un hito largamente reivindicado: el complemento de peligrosidad. Después de años luchando, el comité de empresa logró en junio el compromiso de la Consejería de Derechos Sociales de aceptar esta reclamación, que finalmente ha sido aprobada este jueves en la Mesa General de Negociación, según han informado los sindicatos.
De esta forma, el complemento queda reflejado en el instrumento de ordenación de puestos, tras haberse identificado riesgos inherentes a la actividad desarrollada en los centros del organismo. Según había calculado en verano el Principado, esta medida tendrá un coste de 1.419.430 euros.
“Hoy es un día para celebrar. Hemos conseguido que la Administración entienda que para tener un servicio público de calidad, primero hay que cuidar a quienes cuidan”, destacan desde Comisiones Obreras. Reconocen, además, que el camino “no ha sido fácil”. “Siempre hemos defendido que en un centro residencial el riesgo no entiende de categorías, y hoy la Administración finalmente lo ha asumido”, añaden.
Por su parte, desde CSIF valoran “positivamente” este avance, que supone “un acto de justicia y el reconocimiento efectivo de la realidad laboral que afronta diariamente la plantilla”. “Este reconocimiento retribuye unos riesgos que, a día de hoy, no se pueden evitar por completo en el desempeño de nuestro trabajo”, inciden.
Además del complemento de peligrosidad, en la Mesa de Negociación se ha acordado ampliar la jornada a tiempo completo a 75 puestos de TCAE (hasta ahora solo trabajaban 180 días al año), así como de tres animadores socioculturales y un terapeuta ocupacional que estaban a media jornada. Asimismo, se crearán cuatro plazas de animador sociocultural, dos plazas de titulado grado medio (una enfermera y un terapeuta ocupacional).
