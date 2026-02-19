Los médicos de Asturias celebran en la calle el éxito de la huelga general y advierten de que seguirán adelante: "La Ministra no hace ni puñetero caso"

«No es vocación, es explotación» o «Mónica, petarda, haz tu las guardas» –en referencia a la Ministra de Sanidad– son algunos de los gritos de guerra desde hace unos cuantos meses de los médicos españoles y, en concreto, de los asturianos, que salieron este jueves a la calle y se concentraron en Oviedo para denunciar las precarias condiciones en las que ejercen su trabajo y reclamar un estatuto marco propio para la profesión. Esto en plena semana de huelga general en España que este viernes termina; un primer paro que se volverá a repetir de forma mensual hasta junio para que la ministra de Sanidad, Mónica García, dé marcha atrás en su idea de aprobar el estatuto marco que ha pactado con otros profesionales sanitarios y sindicatos, pero no con los médicos.

Este mismo viernes culmina la huelga que en Asturias, según los convocantes, deja un balance de 200 cirugías suspendidas y más de 1.000 consultas retrasadas. Además, el seguimiento ha rondado el 60 % en los grandes hospitales, con el gijonés de Cabueñes a la cabeza, con un 70%. Así las cosas, los médicos se sienten «fuertes y reforzados por el éxito» de su movilización, que empezó ya meses atrás y se ha caldeado con el inicio del año.

José Antonio Vidal, a la derecha, dirigiéndose a sus compañeros del Simpa, en Oviedo. / M. R.

El Sindicato Médico del Principado (Simpa) convocó una concentración en La Escandalera, a la misma hora que el resto de España, mientras que la Plataforma de Médicos del Sespa se movilizó por el centro de Oviedo. En una y otra estuvieron representantes de ambos colectivos: José Antonio Vidal, portavoz del Simpa, acudió con otros compañeros a la manifestación, mientras que varios integrantes de la Plataforma estuvieron concentrados en La Escandalera. Ambas convocatorias no fueron muy numerosas, pero sí ruidosas y con un mensaje contudente: no pararán hasta que la Ministra García les haga caso.

Explotación laboral continuada

Algo que hasta ahora no ha sido así. «No nos han hecho ni puñetero caso, así que habrá que seguir», clamó Vidal a través del megáfono a sus compañeros. «El estatuto marco nos discrimina y perpetúa situaciones de explotación laboral continuada». El Simpa reclama «justicia laboral» y un reconocimiento a labor médica: «Somos los que más tardamos en formarnos, más de diez años, y los que estamos con la responsabilidad de todos los actos clínicos. Pero se nos discrimina ampliamente».

Marcha por Oviedo de la Plataforma de Médicos del Sespa. / Irma Collín

En líneas generales, el sindicato y la Plataforma quieren una jornada ordinaria y descansos adecuados. «A García le importan un pimiento las listas de espera acumuladas por la huelga y solo por su ego político quiere vernos en la calle», criticó Vidal.

La Plataforma se convertirá en sindicato

En Asturias, la Plataforma está dispuesta a ir más allá. Carolina García anunció la intención de constituir un nuevo sindicato médico autonómico para poder convocar movilizaciones propias en Asturias, ya que como plataforma no tienen capacidad legal para hacerlo. En su mente está una huelga en la región.

Recordó que el paro nacional actual está convocado debido al rechazo a los acuerdos alcanzados «sin tener en cuenta al colectivo médico» y que el pacto suscrito con organizaciones sindicales no médicas les resulta «completamente insuficiente». No obstante, a la Plataforma no le preocupa tanto un estatuto marco propio de los médicos, como mejorar las condiciones laborales. «No estamos en contra de un estatuto propio, pero lo importante es que se recojan nuestras reivindicaciones y que podamos negociarlas. No estamos representados en las mesas de negociación», señaló García.

Pero no solo a nivel nacional están descontentos en la Plataforma, sino también a nivel regional: el acuerdo alcanzado meses atrás con la Consejera de Salud, Concepción Saavedra, firmado por el Simpa, no satisface sus reivindicaciones. «Fundamentalmente reclamamos tres cosas», dijo. En primer lugar, que se establezca un límite a la jornada semanal y que la jornada ordinaria sea de 35 horas, como la del resto de trabajadores, de modo que todo lo que exceda de ese cómputo sea considerado hora extraordinaria y tenga un tope. «Hay semanas que puedes hacer 35 horas y otras 80. Necesitamos un límite y que esas horas coticen para la jubilación, porque ahora son horas fantasmas: las trabajamos, pero no cuentan como tiempo trabajado», ha subrayado.

En el ámbito autonómico, ha considerado insuficientes las medidas adoptadas para Atención Primaria y ha advertido de que en los centros de salud se pueden llegar a atender «60 pacientes en una mañana». A su juicio, más de 35 o 40 pacientes diarios «ya es una locura». Entre sus demandas, además del límite de jornada y el cómputo de todas las horas trabajadas a efectos de jubilación, reclaman la recuperación de la paga extra suprimida hace más de diez años y mejoras en las condiciones de Atención Primaria.