La ministra Robles y su sintonía con Alfredo Canteli en las condecoraciones de Madrid: "No me extraña que le voten..."
El alcalde de Oviedo, la alcaldesa de Gijón y la titular de Defensa demostraron buena conexión en Madrid
El acto de entrega de la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco y de la Gran Cruz al Mérito Naval y Aeronáutico, también con distintivo blanco, que recibieron en el Salón de Honor del Cuartel General de la Armada (Madrid) Alfredo Canteli y Carmen Moriyón, respectivamente, dejó varias anécdotas en los corrillos posteriores en el Despacho de Godoy, donde se hicieron las fotografías oficiales.
El alcalde de Oviedo (PP) evidenció su buena sintonía con la ministra de Defensa, Margarita Robles (PSOE), a la que alabó por su “implicación” para sacar adelante el convenio de La Vega. Tras el acto, Canteli y su familia se fotografiaron con Robles, que no escatimó en elogios hacia el regidor ovetense, el cargo del PP con mayor peso institucional en Asturias.
“No me extraña que le vote todo el mundo…”, llegó a decir la ministra socialista entre foto y foto, restando importancia a la confrontación partidista entre PP y PSOE. Canteli y Robles comparten, además, una circunstancia personal: ninguno de los dos está afiliado a su partido.
Robles también ironizó sobre los dulces ovetenses que suele comer en sus visitas a la capital asturiana. “Voy a engordar”, bromeó. Incluso se permitió un comentario distendido mientras el alcalde posaba para las fotografías: “Muy guapo, muy guapo”.
Carmen Moriyón también mostró una relación cordial con la ministra de Defensa, además de con el propio Canteli. Ambos llegaron juntos al acto y compartieron varias confidencias antes y después de la ceremonia.
La cita, que se prolongó durante más de una hora, estuvo amenizada por integrantes de la Orquesta de la Armada y concluyó con la interpretación del himno de España, con todo el público en pie. Posteriormente, ya sin la presencia de los medios de comunicación, los asistentes compartieron un vino español en los pasillos del Cuartel General.
En el acto coincidieron tres personas que saben lo que es sentarse en un Consejo de Ministros. Además de Robles, acudieron Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas, y el exministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo (PP). Este último asistió al evento por su relación con María Cristina de Ulloa, presidenta de la Diputación de la Grandeza, también distinguida en la jornada.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- La nieve da un tregua en Asturias: el Huerna recupera la normalidad tras el cierre por un accidente de camión y en Pajares ya se circula sin restricciones
- Atención conductores asturianos, el cambio de velocidad en autovía a 100 kilómetros por hora por el nuevo radar de la DGT: dónde está y cómo funciona
- Vuelve y reabre en Asturias el querido restaurante de una famosa cadena especializada en brunch, hamburguesas y platos internacionales: 'Si ya eras fan de su carta, prepárate