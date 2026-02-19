La ministra Robles y su sintonía con Alfredo Canteli en las condecoraciones de Madrid: "No me extraña que le voten..."

El acto de entrega de la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco y de la Gran Cruz al Mérito Naval y Aeronáutico, también con distintivo blanco, que recibieron en el Salón de Honor del Cuartel General de la Armada (Madrid) Alfredo Canteli y Carmen Moriyón, respectivamente, dejó varias anécdotas en los corrillos posteriores en el Despacho de Godoy, donde se hicieron las fotografías oficiales.

El alcalde de Oviedo (PP) evidenció su buena sintonía con la ministra de Defensa, Margarita Robles (PSOE), a la que alabó por su “implicación” para sacar adelante el convenio de La Vega. Tras el acto, Canteli y su familia se fotografiaron con Robles, que no escatimó en elogios hacia el regidor ovetense, el cargo del PP con mayor peso institucional en Asturias.

“No me extraña que le vote todo el mundo…”, llegó a decir la ministra socialista entre foto y foto, restando importancia a la confrontación partidista entre PP y PSOE. Canteli y Robles comparten, además, una circunstancia personal: ninguno de los dos está afiliado a su partido.

Robles también ironizó sobre los dulces ovetenses que suele comer en sus visitas a la capital asturiana. “Voy a engordar”, bromeó. Incluso se permitió un comentario distendido mientras el alcalde posaba para las fotografías: “Muy guapo, muy guapo”.

Carmen Moriyón también mostró una relación cordial con la ministra de Defensa, además de con el propio Canteli. Ambos llegaron juntos al acto y compartieron varias confidencias antes y después de la ceremonia.

La cita, que se prolongó durante más de una hora, estuvo amenizada por integrantes de la Orquesta de la Armada y concluyó con la interpretación del himno de España, con todo el público en pie. Posteriormente, ya sin la presencia de los medios de comunicación, los asistentes compartieron un vino español en los pasillos del Cuartel General.

En el acto coincidieron tres personas que saben lo que es sentarse en un Consejo de Ministros. Además de Robles, acudieron Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas, y el exministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo (PP). Este último asistió al evento por su relación con María Cristina de Ulloa, presidenta de la Diputación de la Grandeza, también distinguida en la jornada.