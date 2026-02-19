De Omán, Nigeria y hasta de Palestina: estos son los países que se estrenan en el Memorial "María Luisa", que el 2 de marzo desvela sus ganadores

Cuenta atrás para conocer los galardonados en el 36.º Memorial «María Luisa» de fotografía y vídeo de montaña, naturaleza y aventura, un certamen de Asturias que se ha colado por mérito propio entre los más importantes del circuito internacional de su categoría.

Las cifras lo avalan. Desde que empezó en 1990 en Infiesto (Piloña) no ha hecho más que crecer y en esta edición se han superado las 18.000 fotografías enviadas al concurso, además de 182 películas, procedentes de 1.450 fotógrafos de todo el mundo. En concreto, los aspirantes a hacerse con uno de los premios del «María Luisa» proceden de 78 países distintos. Y se estrenan tres: Nigeria, Omán y hasta de Palestina, con dos participantes.

Desde principios de año el jurado ha estado inmerso en la valoración de todos los trabajos presentados para elegir el ganador de cada una de las 14 categorías. El fallo está ya muy avanzado y queda por determinar el ganador absoluto, galardón que el año pasado recayó en el indio Rajarshi Banerji, con su fotografía «Black panther under the stars».

Novedades

Así las cosas, el próximo 2 de marzo se desvelará los premios de esta 36.ª edición, que ha estado además cargada de novedades, como la ampliación de la categoría de biodiversidad, que suma también geodiversidad, dedicada a la variedad de elementos geológicos. El tema de este año es el mundo rural, algo que ha servido de inspiración a muchos fotógrafos. De hecho, como destaca Román García, presidente del memorial, «ha sido curioso comprobar gracias a esta categoría lo distinto y amplio que es el concepto de mundo rural, de aldea, en los 78 países que tienen presencia».

"Black panther under the stars", de Rajarshi Banerji, ganadora absoluta del certamen en 2025. / Rajarshi Banerji,

El jurado está en la recta final para cerrar su selección. Y no ha sido fácil debido a la «enormísima calidad» de los trabajos presentados, reseña García. El esfuerzo de los concursantes llena de satisfacción a los organizadores, aunque admiten que cada vez está más difícil elegir ganadores. Otra labor que se ha intensificado en los últimos años es el proceso de verificación de la autenticidad de las imágenes que se presentan a concurso.

La organización tiene también en marcha la gala de este año, que se celebrará el próximo 25 de abril en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Anualmente la entrega de premios se completa con una exposición en Infiesto, cuna del «María Luisa». El fondo documental del certamen es ingente –de hecho, se está buscando una sede permanente donde poder exhibir las imágenes, ahora guardadas en una vieja nave de Infiesto– y cada vez hay más solicitudes para poder exhibir las imágenes en distintos puntos de España y también en el extranjero.

Exposición en Burgos

De hecho, en estos momentos las fotografías se exponen en Burgos, a petición de la Fundación Oxígeno y del Comité Español de la UICN ( Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) en el XIX Foro, que este año se celebra en Burgos. En esta iniciativa participan ONGs, administración y universidades de toda España. Las imágenes continuarán en tierras burgalesas, ya que en abril está previsto repetir la muestra en Miranda de Ebro.