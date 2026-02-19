Pillan a un camionero cántabro haciendo eses por la Autovía a la altura de Ballota (Cudillero): sextuplicaba la tasa de alcohol permitida para profesionales del volante

La Guardia Civil de Tráfico ha pillado a dos conductores con tasas de alcohol exorbitantes, hasta el punto de que sorprende que pudieran siquiera agarrar el volante.

Uno de ellos es un camionero cántabro sorprendido sextuplicando la tasa de alcohol para profesionales del transporte. En la tarde del 26 de enero, en la Autovía del Cantábrico (A-8), un usuario llamó a la Guardia Civil avisando de que un vehículo articulado estaba haciendo eses, poniendo en riesgo la seguridad vial, llegando en un momento dado a chocar contra una barrera de seguridad, causando daños materiales tanto en la infraestructura de la vía como el propio vehículo.

Como consecuencia de esta conducción irregular, varios turismos que circulaban por la misma plataforma se vieron obligados a desistir de la maniobra de adelantamiento, ante el evidente riesgo de colisión.

Los agentes le dieron el alto a la altura del kilómetro 445, cerca de Ballota (Cudillero), y le sometieron a las pruebas de alcoholemia. Arrojó resultados positivos de 0,91 y 0,95 miligramos de etanol por litro de aire espirado, cifras que superan en más de seis veces la tasa máxima permitida para conductores profesionales, establecida en 0,15 miligramos.

El camionero, un vecino del municipio de Val de San Vicente (Cantabria), de 46 años, está investigado como presunto autor de delito contra la seguridad vial por superar la tasa de alcohol. El Tribunal de Instancia de Pravia instruye las diligencias. El vehículo fue inmovilizado hasta que se le pasó la borrachera y pudo continuar ruta.

Por una carretera vecinal de Langreo

Al segundo conductor lo pillaron ebrio al volante en la tarde del día 29 de enero, en la carretera vecinal sin kilometrar que va del Palacio de Villa a Riaño, en Langreo. Otro usuario avisó a los agentes al ver la conducción errática e irregular del conductor por la carretera de Avilés a Langreo (AS-17). Una patrulla del Destacamento de Tráfico de Langreo acudió en busca del conductor, que mostraba signos evidentes de ir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Una vez sometido a las pruebas reglamentarias de alcoholemia, arrojó resultados positivos de 1,28 y 1,17 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, superando en más de cinco veces la tasa máxima permitida para conductores en general, establecida en 0,25 miligramos.

Al conductor, vecino de La Felguera, de 48 años, le han abierto diligencias en el Tribunal de Instancia de Langreo como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

La Guardia Civil invita a la ciudadanía a colaborar comunicando cualquier conducta de riesgo para la seguridad vial a través del teléfono 062, contribuyendo así a prevenir siniestros y proteger a todos los usuarios de la vía.

Además, La Guardia Civil de Asturias recomienda a la ciudadanía la descarga de la app gratuita de AlertCops que ofrece utilidades para comunicar cualquier alerta o emergencia desde su teléfono móvil en tiempo real.