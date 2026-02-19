El precio de la vivienda en Asturias, en máximos desde que estalló la burbuja
El precio medio en la región en 2025 escaló a 1.668,2 euros por metro cuadrado y la concesión de hipotecas fue la mayor en 16 años
El precio medio de la vivienda libre se situó en Asturias en 1.668,2 euros por metro cuadrado a cierre de 2025, lo que supuso una subida del 13,2% respecto a 2024 y el importe más elevado desde finales de 2008, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Vivienda.
Por concejos, el precio más elevado se registró en Gijón, con 2.198,2 euros por metro cuadrado; seguida de Oviedo (1.994,3), Avilés (1.446,6), Siero (1.338,7), Langreo (979,5) y Mieres (934,2).
El incremento del precio en el conjunto de Asturias estuvo casi en plena sintonía con el del conjunto del país, que fue del 13,1%, sólo una décima menos, hasta cifrarse en los 2.230 euros por metro, el mayor importe de toda la serie histórica del Ministerio, que arranca en 1995.
En 2025 también aumentó en Asturias la concesión de hipotecas sobre vivienda. Se otorgaron un total de 9.189, un 13,7% más que las contabilizadas en 2024 y la cifra más elevada desde 2010, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Respecto al importe total, ascendió a 1.099 millones de euros, un 24,2% más que en 2024 y también el mayor importe desde 2010.
A nivel nacional, no obstante, el repunte en la concesión de estos créditos fue superior, del 17,8%. De hecho, en el mes de diciembre Asturias fue el único territorio donde cayeron (un 4,1%) respecto al mismo mes de 2024.
