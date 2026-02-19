Los "puntos limpios urbanos" de Cogersa, en un callejón sin salida tras quedar desierto el concurso

Los llamados “puntos limpios de proximidad”, planteados por Cogersa para establecer zonas en las que depositar residuos que no pueden ir a los contenedores habituales, han quedado en un callejón sin salida tras quedar abocado a declararse desierto el concurso de adjudicación por 4,3 millones (39.900 euros por unidad), procedentes de fondos europeos NextGenerationEU por falta de documentación de los participantes en el proceso.

Este concurso ya venía arrastrando problemas al haber acudido inicialmente dos empresas inicialmente no admitidas al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) alegando limitación de la concurrencia al existir una condición técnica que coincidía con la característica de uno de los proveedores.

La historia de este concurso administrativo viene de lejos. La licitación se inició en mayo de 2025 e inicialmente concurrieron dos empresas. Al tratarse de fondos con financiación europea los plazos estaban ajustadas al mínimo, y dos aspirantes recurrieron ante el TACRC.

Solo uno (que entró en plazo) fue admitido y el tribunal terminó dando la razón al demandante y estableció que debía anularse un apartado de la cláusula del Pliego de Prescripciones Técnicas. El Tribunal razonó que, aunque el pliego usaba en general expresiones que dejaban margen discrecional, había una prescripción que "coincidía exactamente" con el modelo invocado por los recurrentes, y que no estaba suficientemente motivado. Se trataba de la exigencia de que el equipamiento admitiera al menos 13 espacios para residuos y que hubiese menciones específicas, como uno destinado a fluorescentes. Consideraba además el TACRC que la justificación dada por Cogersa para exigir esas características tenía poco peso.

Cogersa tuvo que volver a sacar el concurso, activado ahora en octubre de 2025. Los pliegos se publicaron días después. El 12 de noviembre la mesa de contratación admitió provisionalmente a cuatro empresas, si bien se volvieron a producir dos recursos, de empresas no aceptadas y que reclamaban nuevamente la anulación argumentando que se limitaba la concurrencia.

El proceso de adjudicación continuó tras ya haber solicitado el 12 de noviembre Cogersa que las empresas concurrentes presentasen documentación extra para acreditar la solvencia técnica mínima. Ninguna lo hizo de manera adecuada y el 29 de diciembre de 2025, la mesa de contratación decidió excluir a los cuatro licitadores y declarar el concurso desierto.

El TACRC terminó respondiendo a las nuevas reclamaciones en sendas resoluciones del 4 de diciembre y el 16 de enero. En ambos casos las desestimaba y rechazaba que las prescripciones técnicas limitaran indebidamente la concurrencia.

En ese escenario de batalla empresarial por un suculento contrato, Cogresa se encuentra además con la situación de que ninguna de las posibles adjudicatarias ha cumplido de manera adecuada el listón de solvencia. Habrá de decidir si reinicia el procedimiento si quiere ejecutar el proyecto.