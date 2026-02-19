Seresco eleva su cifra de negocio a 56,3 millones y busca adquisiciones para ganar tamaño

Seresco, compañía asturiana especializada en soluciones tecnológicas y transformación digital que cotiza en Bolsa, cerró 2025 con una cifra de negocio de 56,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 5% respecto al año anterior. Además, sigue buscando oportunidades de compra de empresas para seguir ganando tamaño.

El beneficio bruto de explotación (ebitda) ajustado de Seresco se elevó en 2025 hasta los 10 millones de euros, un 14% más, y en términos de rentabilidad, la compañía cerró el ejercicio con un margen de ebitda ajustado del 17%, posicionándose "entre las compañías más rentables del sector tecnológico", destacaron fuentes de la empresa, que resaltaron que los incrementos en los resultados confirman las previsiones de crecimiento orgánico de la compañía contempladas en su plan 2023-2025. Además, añadieron que a pesar de la ralentización del programa de adquisiciones, la tecnológica mantiene su estrategia selectiva de búsqueda de sinergias, priorizando operaciones que garanticen una adecuada integración técnica, organizativa y cultural. En los últimos años, Seresco ha adquirido participaciones mayoritarias en las empresas tecnológicas portuguesas Elo-SI y F5IT y en la empresa asturiana de ciberseguridad CIES.

Seresco cuenta con una "importante" cartera de contratación y su deuda financiera neta consolidada no auditada se sitúa en 1,15 veces el ebitda ajustado.

"Los resultados reflejan que nuestra apuesta por la mejora continua de procesos y la integración transversal de la inteligencia artificial (IA) es ya una palanca real de crecimiento", señaló Carlos Suárez, consejero delegado de Seresco, que añadió que esa aplicación transversal de la IA se centra en áreas clave como ciberseguridad, gestión de personas y en la reorganización del catálogo de geoinformación de la compañía. "Este enfoque refuerza nuestra propuesta de valor, eleva nuestra capacidad de especialización y nos permite avanzar con mayor solidez en la internacionalización de nuestros servicios", señaló Suárez. n