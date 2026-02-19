La Universidad de Oviedo premia a los mejores estudiantes de biología de Asturias en la XIX Olimpiada

La Sala de Grados de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo acogió esta tarde la ceremonia de entrega de los premios de la XIX Olimpiada Asturiana de Biología, una cita que reconoce el talento y el esfuerzo de los mejores estudiantes de la región en esta disciplina. La competición se celebró el pasado 6 de febrero y reunió a 181 alumnos procedentes de 29 centros educativos de toda Asturias, consolidándose como una de las convocatorias académicas con mayor participación en el ámbito científico preuniversitario del Principado.

En el acto estuvieron presentes la decana de la Facultad de Biología, Belén López, así como representantes del Rectorado de la Universidad. Los tres primeros clasificados fueron Sara Calvo Soriano, del IES Jovellanos de Gijón; Raquel Hidalgo Suárez, del IES Aramo de Oviedo; y Olaya Martín García, también del IES Jovellanos de Gijón. Asimismo, se concederán tres accésit a Candela Micalizzi Quevedo, del IES La Corredoria de Oviedo; Mario Sánchez Barrio, del IES Aramo de Oviedo; y Ángel Vélaz Santos, del IES Jovellanos de Gijón.

Noticias relacionadas

También recibieron certificados acreditativos los voluntarios que colaboraron en la jornada del 6 de febrero, los entrenadores responsables del Bio-Campus (fase de preparación de los ganadores para la prueba práctica de la Olimpiada Española de Biología), y los delegados de la Olimpiada en los distintos centros. Tras esta primera selección, Calvo, Hidalgo y Martín, representarán a Asturias en la fase nacional de la XXI Olimpiada Española de Biología, que se celebrará en Santander (Cantabria) del 12 al 15 de marzo.