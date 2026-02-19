La Universidad de Oviedo premia a los mejores estudiantes de biología de Asturias en la XIX Olimpiada
Los tres primeros clasificados representarán a la región en la fase nacional que tendrá lugar en Santander del 12 al 15 de marzo
La Sala de Grados de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo acogió esta tarde la ceremonia de entrega de los premios de la XIX Olimpiada Asturiana de Biología, una cita que reconoce el talento y el esfuerzo de los mejores estudiantes de la región en esta disciplina. La competición se celebró el pasado 6 de febrero y reunió a 181 alumnos procedentes de 29 centros educativos de toda Asturias, consolidándose como una de las convocatorias académicas con mayor participación en el ámbito científico preuniversitario del Principado.
En el acto estuvieron presentes la decana de la Facultad de Biología, Belén López, así como representantes del Rectorado de la Universidad. Los tres primeros clasificados fueron Sara Calvo Soriano, del IES Jovellanos de Gijón; Raquel Hidalgo Suárez, del IES Aramo de Oviedo; y Olaya Martín García, también del IES Jovellanos de Gijón. Asimismo, se concederán tres accésit a Candela Micalizzi Quevedo, del IES La Corredoria de Oviedo; Mario Sánchez Barrio, del IES Aramo de Oviedo; y Ángel Vélaz Santos, del IES Jovellanos de Gijón.
También recibieron certificados acreditativos los voluntarios que colaboraron en la jornada del 6 de febrero, los entrenadores responsables del Bio-Campus (fase de preparación de los ganadores para la prueba práctica de la Olimpiada Española de Biología), y los delegados de la Olimpiada en los distintos centros. Tras esta primera selección, Calvo, Hidalgo y Martín, representarán a Asturias en la fase nacional de la XXI Olimpiada Española de Biología, que se celebrará en Santander (Cantabria) del 12 al 15 de marzo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- La nieve da un tregua en Asturias: el Huerna recupera la normalidad tras el cierre por un accidente de camión y en Pajares ya se circula sin restricciones
- Atención conductores asturianos, el cambio de velocidad en autovía a 100 kilómetros por hora por el nuevo radar de la DGT: dónde está y cómo funciona
- Vuelve y reabre en Asturias el querido restaurante de una famosa cadena especializada en brunch, hamburguesas y platos internacionales: 'Si ya eras fan de su carta, prepárate