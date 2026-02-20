¿Por qué 50.000 asturianos pasan la ITV fuera de la región? Es la más difícil de superar a la primera, entre otras razones, pero "salva vidas"

La Inspección Técnica de Vehículos de Asturias (Itvasa) se ha fijado como objetivo captar a unos 50.000 asturianos que optan por pasar la ITV fuera del Principado. Pero, ¿por qué lo hacen? Un informe de la Sindicatura de Cuentas, relativo al año 2024, apunta algunas de las razones por las que eso ocurre y aporta un dato relevante: la ITV asturiana es la más dura de pasar en la primera prueba de España. De hecho, casi uno de cada tres vehículos tiene que volver a las instalaciones tras realizar alguna reparación o ajuste. Sin embargo, la tasa de rechazos final (una vez subsanados los errores) está entre las más bajas. Asturias es la quinta comunidad con menor porcentaje de rechazo final.

El dato de los rechazos en la primera visita puede parecer negativo, pero a la postre señala que la mayoría de los defectos detectados en la primera inspección se corrigen finalmente.

Esa no es la principal causa por la que haya asturianos que prefieren pasar las inspecciones en otras comunidades, pero es una de ellas. La Sindicatura de Cuentas señala otras cuestiones relevantes, como la antigüedad del parque móvil asturiano o las dificultades (en 2024, año que se evalúa en el informe) para obtener una cita.

En todo caso, el informe del órgano fiscalizador de la comunidad autónoma no vincula esa “dureza” de la primera inspección con una arbitrariedad o mala praxis. Al contrario, destaca la eficacia global del sistema a la hora de detectar los vehículos con alguna deficiencia.

Hay otras razones que apunta la Sindicatura para esa “fuga” de vehículos.

Reputación arrastrada por rigideces anteriores.

Aunque el informe de 2024 señala que el servicio funciona con normalidad, una vez superada una larga huelga en la empresa pública, la Sindicatura señala que la trayectoria ha sido de colapsos y listas de espera. El Principado sostiene que esas listas de espera quedaron anuladas en 2025. Según el informe, muchos usuarios (especialmente profesionales y flotas completas) adquirieron el hábito de acudir a comunidades limítrofes.

Diferencias de accesibilidad y comodidad.

En las estaciones de inspección de zonas fronterizas, como León, Galicia o Cantabria, existe “mayor flexibilidad horaria”, mejor encaje con jornadas laborales o mejor integración con otros desplazamientos. No se trata de una cuestión de precio, ya que la tasa en Asturias es competitiva, sino del “coste en tiempo” que percibe el usuario.

Desajustes territoriales de capacidad.

En 2024, la Sindicatura detectó exceso de capacidad instalada en algunas estaciones y, por contraste, tensiones en otras. Esa desigualdad anima a pasar la inspección en otra comunidad si el propietario del vehículo vive a una distancia adecuada.

Sistema de avisos y captación poco agresivo.

El informe es explícito: los mecanismos de notificación (básicamente SMS) no maximizan el alcance. Por eso recomienda utilizar otros canales, como el Whatsapp.

En resumen, y teniendo en cuenta que se trata de una evaluación del estado de Itvasa en 2024, la Sindicatura considera eficaz en lo esencial el servicio, y considera que los medios eran adecuados y suficientes. Aunque la empresa ha presentado resultados positivos, la Sindicatura advierte que la tendencia ha ido decreciendo en los últimos años.

Un parque envejecido y problemas coyunturales de acceso

Asturias cuenta con un parque móvil especialmente envejecido. El informe constata que los vehículos que se desplazan a otras comunidades presentan una antigüedad media superior, lo que incrementa la probabilidad de detectar defectos graves en la primera revisión.

A ello se sumaron en 2024 importantes problemas operativos. La demora media para obtener cita alcanzó los 78 días, con picos de hasta 147 días en febrero, en un contexto marcado por la huelga del personal, que se prolongó desde octubre de 2023 hasta febrero de 2024.

Aunque la situación se corrigió en 2025 —con una reducción del plazo medio de espera a siete días—, la Sindicatura apunta que el impacto de esos retrasos pudo consolidar hábitos de desplazamiento fuera de Asturias.

¿La ITV salva vidas? Sí, en 2024, ocho

Más allá del debate sobre los rechazos, el informe avala con datos la contribución del servicio a la seguridad vial y a la protección ambiental. En 2024 se detectaron en Asturias 955.770 defectos relacionados con la seguridad vial y 60.467 defectos medioambientales, la mayoría de ellos graves. Aplicando modelos estadísticos, la Sindicatura estima que la ITV contribuyó a evitar 381 accidentes con víctimas, incluidos ocho fallecimientos, con un ahorro económico asociado de 36,6 millones de euros.

Asimismo, el documento alerta de que los vehículos con la ITV caducada —el 19,43% del parque móvil— podrían haber evitado al menos 133 accidentes adicionales, lo que refuerza la importancia del control periódico.