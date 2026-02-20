La acería eléctrica de ArcelorMittal en Avilés supera los trámites ambientales a la espera de su aprobación
El Principado considera viable el proyecto del nuevo horno, que reduciría las emisiones
El Gobierno asturiano ha dado la autorización ambiental al proyecto de ArcelorMittal para instalar un horno de arco eléctrico en sus instalaciones de Avilés, un proyecto que aún no ha sido aprobado por el consejo de administración de la multinacional siderúrgica y que permitiría a la planta funcionar en modo híbrido combinando la ruta tradicional de alto horno y convertidor con el nuevo sistema, que reduciría la huella de carbono de la factoría.
La futura instalación contaría con una capacidad de producción de 2,5 millones de toneladas de acero anuales e implicará la sustitución de uno de los convertidores del horno básico de oxígeno por un horno de arco eléctrico.
El pasado 10 de febrero ArcelorMittal anunció una inversión de 1.300 millones de euros para poner en marcha a partir de 2029 un horno eléctrico en sus instalaciones de Dunkerque (Francia) y avanzó que estudiará la posibilidad de construir más instalaciones de ese tipo en otros lugares de Europa desde una actitud «prudente».
En su resolución, el Principado considera ambientalmente viable el horno siempre que cumpla las determinaciones señaladas en la declaración de impacto el mismo y se dé cumplimiento a las aportaciones efectuadas por las administraciones durante la fase de consultas.
Esta decisión ha sido cuestionada por la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies al no ver atendidas sus alegaciones. Advierte de que este proyecto tiene el potencial de mejora significativa respecto a la «malísima» situación actual, pero no ve garantías que eso se produzca «si se va a permitir que continúen funcionando las actuales contaminantes instalaciones solapadas con las nuevas» dado su carácter híbrido.
