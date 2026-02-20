La Aemet trae buenas noticias para Asturias para este fin de semana: temperaturas primaverales y adiós a las lluvias

Drástico cambio de tiempo en los próximos días en Asturias. Estas últimas jornadas la península se ha visto afectada por la borrasca Pedro, la cual ha dejado lluvias y fuertes rachas de viento en numerosos puntos de España. No obstante, la llegada de un anticiclón en dirección sur instalará una breve primavera en todo el país poniendo fin a los persistentes episodios meteorológicos adversos.

Brillará el sol en Asturias

En Asturias también ha pasado lo peor. Este fin de semana “Pedro” firmará una tregua que puede que se extienda hasta el martes. Según la Agencia Estatal de Meteorología tanto el sábado como el domingo se esperan nubes y claros en todo el Principado sin apenas riesgo de precipitaciones (10%).

El fenómeno más significativo de mañana sábado día 21 de febrero será el notable aumento de las temperaturas en zonas altas de montaña debido a la llegada de una masa de aire cálido. Las máximas en el Puerto de San Isidro rondarán los 12 grados centígrados. No obstante, se siguen esperando heladas por la noche. Las temperaturas máximas serán muy parecidas en todo el Principado. Lo más destacable será un pequeño descenso de las mínimas en el litoral. El sol brillará en toda Asturias, aunque se intercalará con episodios de nubes altas.

El domingo 22 tampoco se caracterizará por ningún fenómeno meteorológico adverso. Es más, las temperaturas seguirán aumentando. El ascenso más acusado será en las zonas de montaña y del sur del Principado. En San Juan de Beleño (Ponga) se llegarán a máximas de 20 grados y en Cangas del Narcea a 22. Las zonas del interior rozarán los 20 (máximas de 18 en Oviedo) y el litoral presentará temperaturas más suaves (Ribadesella: 14). Las temperaturas mínimas seguirán siendo muy bajas en el interior y sur del Principado, donde la oscilación térmica será mucho más pronunciada. También se esperan vientos, aunque mucho más suaves que en semanas anteriores. Los claros se intercalarán con nubes altas y bajas junto con nieblas dispersas, sobre todo, en el litoral.

Sin embargo, esto solo supondrá un breve respiro, pues se espera que las tormentas y las fuertes lluvias vuelvan a partir del miércoles de la próxima semana.

¿Qué se espera en el resto del país?

Las temperaturas en el resto del país también serán poco habituales para la época del año y más tras esta cadena de borrascas que han causado estragos en varios puntos.

El sol tendrá protagonismo en todo el país con intervalos de nubes que cubrirán parcialmente el cielo. La madrugada del sábado al domingo podrían presenciarse intervalos de nieblas en zonas de la meseta norte y del mediterráneo. En cuanto a las rachas de viento, no se esperan muy fuertes salvo en el Estrecho, Pirineos e Islas Baleares; y algo moderadas en las Islas Canarias. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 22 grados, aunque la calima hará que en Canarias alcancen los 26 ºC. Durante la primera mitad de la próxima semana también se espera que en regiones de Murcia o del sur de la Comunidad Valenciana alcancen estas temperaturas tan altas y anómalas para la época del año.