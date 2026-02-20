Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias (y resto de España)
Multitud de afectados han mostrado su inquietud y cierto enfado desde primera hora de este viernes
Los clientes de Unicaja en Asturias han dado la voz de alarma este viernes ante la imposibilidad de retirar dinero en efectivo en los cajeros. Al parecer, según han informado a los afectados en algunas sucursales, una avería en la sede central de la entidad, en Málaga, es la que impide el correcto funcionamiento de la red.
Multitud de usuarios han alertado desde primera hora de este viernes que la aplicación móvil tampoco funciona, lo que impide acceder a la misma, realizar gestiones... Los afectados se mueven entre el enfado y la incredulidad por lo ocurrido.
El problema ha empezado hacia las 9.30 horas. De momento, no hay explicación oficial a lo ocurrido, que afecta a toda España. Unicaja trabaja para solventar el problema.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Atención conductores asturianos, el cambio de velocidad en autovía a 100 kilómetros por hora por el nuevo radar de la DGT: dónde está y cómo funciona
- La nieve da un tregua en Asturias: el Huerna recupera la normalidad tras el cierre por un accidente de camión y en Pajares ya se circula sin restricciones
- Vuelve y reabre en Asturias el querido restaurante de una famosa cadena especializada en brunch, hamburguesas y platos internacionales: 'Si ya eras fan de su carta, prepárate