Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias (y resto de España)

Los clientes de Unicaja en Asturias han dado la voz de alarma este viernes ante la imposibilidad de retirar dinero en efectivo en los cajeros. Al parecer, según han informado a los afectados en algunas sucursales, una avería en la sede central de la entidad, en Málaga, es la que impide el correcto funcionamiento de la red.

Multitud de usuarios han alertado desde primera hora de este viernes que la aplicación móvil tampoco funciona, lo que impide acceder a la misma, realizar gestiones... Los afectados se mueven entre el enfado y la incredulidad por lo ocurrido.

El problema ha empezado hacia las 9.30 horas. De momento, no hay explicación oficial a lo ocurrido, que afecta a toda España. Unicaja trabaja para solventar el problema.