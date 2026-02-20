Asturias aumenta su nómina de Senderos Azules, paseos distinguidos por su calidad ambiental y belleza: ya son 10 los paseos que lucen la distinción

Asturias es verde pero también azul. Y este año, más azul que nunca. Adeac (Asociación de educación ambiental y del consumidor) acaba de hacer público el listado de los nuevos Senderos Azules en España para 2026, que forman parte del programa con el que el colectivo quiere conseguir "un turismo más activo y saludable, potenciar el respeto por nuestro entorno natural y cultural, y desestacionalizar el turismo al poder disfrutar de bellezas naturales y culturales durante todo el año".

Este 2026 el número de Senderos Azules asciende a 194, 45 de ellos nuevos, tres en la región. En total, en España, la red supera los 1.200 nuevos kilómetros. Los Senderos Azules están presentes en 154 municipios de 24 provincias y 12 Comunidades Autónomas y 1 Ciudad Autónoma.

Nuevos

En el Principado, los nuevos tramos que han logrado el distintivo son: la senda fluvial del río Linares, en Villaviciosa; la senda costera Castello, en Porcía (El Franco); y el sendero Ruta de la Pistola, en Navia.

En Asturias hay un total de 10 senderos distinguidos. Además de los tres que se estrena, figuran en el listado la Senda Costa Norte, en Castrillón; la senda peatonal de la Concha de Artedo (Cudillero); Los Miradores, en Muros de Nalón; la Senda Costera de Navia; la ruta de la cascada del Nonaya, en Salas; el sendero marino tapiego, en Tapia; y la senda Punta Muyeres, en Valdés.

Adeac entrega cada año también las Banderas Azules. El año pasado fueron 14 playas las que lucieron el distintivo de calidad en la costa del Principado. El listado es: Arnao, Salinas y Santa María del Mar, en Castrillón; Arnao, en Castropol: Penarronda, en Castropol-Tapia de Casariego; Concha de Artedo, en Cudillero; Aguilar, en Muros de Nalón; Frejulfe, en Navia; Cueva, Cadavedo, Otur y Salinas o Tercera de Luarca, en Valdés, y La Ñora y Rodiles, en Villaviciosa. Para conocer el de este año aún hay que esperar unos meses, hasta que se acerque el verano.