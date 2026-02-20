Asturias se blinda ante la peste porcina: ampliará la temporada de caza para aumentar la presión sobre el jabalí

En una época marcada por numerosas enfermedades de sanidad animal, todo blindaje es poco. Así las cosas, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado ha decidido ampliar hasta el 31 de marzo la temporada de caza para reforzar la prevención frente a la peste porcina africana. Además, el próximo jueves, día 26, presentará al Consejo Regional de Caza las modificaciones de la disposición general de vedas, orientadas a intensificar los controles frente a esta enfermedad y mejorar la gestión cinegética.

De cara a la campaña 2026-2027, una de las novedades es la ampliación del periodo de caza del jabalí hasta el 31 de marzo. Asimismo, se reducirá de 8 a 6 el número mínimo de cazadores para formar cuadrilla en los cotos regionales gestionados por sociedades, lo que permitirá organizar batidas de jabalí con mayor flexibilidad y eficacia. También se autorizará la caza de rayones (crías de jabalí) y de hembras con cría en la zona central de Asturias, con el fin de contener la población. Paralelamente, se permitirá el uso de dispositivos para mejorar la eficacia en recechos y aguardos de jabalí.

Estas novedades se expondrán en el Consejo Regional de Caza que se celebrará el jueves, en el que también se presentarán los datos provisionales de la ejecución del plan de vigilancia sanitaria en la fauna silvestre. Este plan monitoriza la evolución de diversas enfermedades en especies concretas mediante muestreo estadístico, de acuerdo con los criterios fijados en el plan nacional.

En el ámbito cinegético, el muestreo se realiza a partir de los ejemplares abatidos, tanto en cotos regionales como en reservas de caza. En 2025 se obtuvieron muestras de suero de 334 jabalíes, 15 gamos, 20 corzos, 34 ciervos y 52 rebecos. En el caso del jabalí, los análisis se orientan a la detección de tuberculosis, brucelosis porcina, peste porcina africana, peste porcina clásica y enfermedad de Aujeszky.

La consejería plantea, además, varias modificaciones para optimizar la gestión de los terrenos cinegéticos. Entre ellas, la desafectación de zonas de eucaliptales y cultivos en los refugios de caza de Ribadesella, Cabo Busto y Bajo Narcea–Nalón, con el fin de incorporarlas a los cotos regionales colindantes; la revisión de los criterios del canon aplicable a los terrenos cinegéticos y la actualización de la composición del Consejo Regional de Caza, para adaptarla a las nuevas necesidades.

Asimismo, se propondrá la aprobación de los aprovechamientos en todas las reservas regionales de Caza, con un incremento del cupo en Proaza y el Sueve para intensificar la presión cinegética sobre los jabalíes.

Enfermedad "de la piel de la vacas"

Por otra parte, este viernes se conoció que la ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, ha decidido el levantamiento de las restricciones a los movimientos del ganado vacuno por la dermatosis nodular contagiosa (DNC), más conocida como enfermedad "de la piel de las vacas" salvo en una pequeña área junto a la frontera con Cataluña por el alcance de un caso de la enfermedad detectado en el lado catalán.

Genevard ha destacado que "desde el 2 de enero no hay ningún caso de dermatosis" en Francia, lo que a su juicio demuestra que "el tiempo y el protocolo escogido nos ha dado la razón". Se refería así a la política de vacunación masiva de bovinos con casi dos millones en las zonas reglamentadas en las que se había detectado algún caso de la enfermedad (117 focos identificados desde el 29 de junio), y a la más controvertida del sacrificio de todos los animales de las explotaciones en las que hay algún infectado, a la que se han opuesto algunos sindicatos agrícolas.

La ministra ha precisado que se levantan las restricciones al transporte de animales vivos o de su comercio en "todas las zonas reglamentadas, con la excepción de una pequeña parte" del departamento de los Pirineos Orientales a causa de "un caso en España".

En Asturias, el blindaje ante la dermatosis es amplio. Medio Rural ha decidio mantener hasta finales de marzo la suspensión de las ferias bovinas y la actividad en el mercado nacional de ganados de Pola de Siero. El recinto está paralizado desde mediados del pasado noviembre, si bien hay un punto de carga de terneros mamones. Además, hay restricciones para la circulación y entrada de reses del exterior.